Nach Aus in Wallau: Familie Kurtanovic hat einen neuen Verein

Nachdem die Spieler der Familie Kurtanovic den TV Wallau bereits nach einem halben Jahr wieder verlassen haben, haben sich die 39 Spieler nun dem Verein SG Westend Frankfurt angeschlossen. Die Familie Kurtanovic wechselte erst im Winter 2025/26 von der DJK Flörsheim zum TV. Familienmitglied Haris Kurtanovic erzählt wie es nun für die Familie und Freunde weitergehen soll und warum die Gründung eines eigenen Vereins für die Gruppe nicht infrage kommt.
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Wie die Familie zur SG Westend Frankfurt kam
Zwischen der SG Westend und den Kurtanovics habe schon länger Kontakt bestanden. "Schon mein Vater war mit dem Vorstand dort befreundet", erzählt Haris Kurtanovic. Mit Esko und Thomas Horn, habe der Verein einen Vorstand, der im Raum Frankfurt seit vielen Jahren hervorragende Arbeit leiste. Nachdem die Zusammenarbeit mit dem TV Wallau beendet wurde, habe die Familie Kurtanovic dann die Kooperation mit Westend ins Leben gerufen.
Beim TV Wallau seien die Spieler der Familie und der Verein nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, da sich beide Parteien nicht einigen konnten, welche Spieler in welcher der beiden Mannschaften des TV spielen. Zuvor spielte die Familie zwei Saisons bei der DJK Flörsheim. Warum diese Zusammenarbeit beendet wurde, möchte Kurtanovic allerdings nicht ausführen.
Ziele bei der SG Westend
Bei der SG Westend sollen die leistungsstärkeren Spieler nun die Möglichkeit bekommen mit der ersten Mannschaft in der Kreisoberliga zu spielen, während die anderen in der C-Liga spielen.
Haris Kurtanovic wird zur neuen Saison die zweite Mannschaft der SG trainieren und das Team hat sich bereits ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: "Wir wollen um den Aufstieg spielen", erklärt er.
Warum ein eigener Verein nicht infrage kommt
Mit 39 Spielern stellen Familie und Freunde der Kurtanovis eine beachtliche Anzahl an Spielern, die alle gemeinsam spielen wollen. "Bei uns möchte niemand für Geld spielen, wir wollen einfach mit Familie und Freunden gemeinsam kicken", erzählt Haris Kurtanovic.
Die Gründung eines eigenen Vereins komme allerdings weder in naher noch in ferner Zukunft infrage. "Das wäre zu viel Zeitaufwand. Damit würden dann auch einige Verpflichtungen einhergehen, die für uns zu aufwendig wären. Außerdem gefällt uns das Vereinsleben in größeren Vereinen", erklärt Kurtanovic. Die Familie freue sich auf eine lange Zusammenarbeit mit der SG Westend und auf die Entwicklungsmöglichkeiten, die die Spieler dort haben.