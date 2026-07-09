Nach Aus in Wallau: Familie Kurtanovic hat einen neuen Verein Die Familie schließt sich mit 39 Spielern der SG Westend Frankfurt an +++ Warum eine eigene Vereinsgründung nicht infrage kommt von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die 39 Spieler der Familie Kurtanovic wechseln geschlossen zur SG Westend Frankfurt. – Foto: Haris Kurtanovic (Archivbild)

Nachdem die Spieler der Familie Kurtanovic den TV Wallau bereits nach einem halben Jahr wieder verlassen haben, haben sich die 39 Spieler nun dem Verein SG Westend Frankfurt angeschlossen. Die Familie Kurtanovic wechselte erst im Winter 2025/26 von der DJK Flörsheim zum TV. Familienmitglied Haris Kurtanovic erzählt wie es nun für die Familie und Freunde weitergehen soll und warum die Gründung eines eigenen Vereins für die Gruppe nicht infrage kommt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Wie die Familie zur SG Westend Frankfurt kam

Zwischen der SG Westend und den Kurtanovics habe schon länger Kontakt bestanden. "Schon mein Vater war mit dem Vorstand dort befreundet", erzählt Haris Kurtanovic. Mit Esko und Thomas Horn, habe der Verein einen Vorstand, der im Raum Frankfurt seit vielen Jahren hervorragende Arbeit leiste. Nachdem die Zusammenarbeit mit dem TV Wallau beendet wurde, habe die Familie Kurtanovic dann die Kooperation mit Westend ins Leben gerufen. Beim TV Wallau seien die Spieler der Familie und der Verein nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, da sich beide Parteien nicht einigen konnten, welche Spieler in welcher der beiden Mannschaften des TV spielen. Zuvor spielte die Familie zwei Saisons bei der DJK Flörsheim. Warum diese Zusammenarbeit beendet wurde, möchte Kurtanovic allerdings nicht ausführen.