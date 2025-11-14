Nach Aus in Erndtebrück: Landesliga-Spitzenreiter sichert sich Arfaoui

Für den SV Germania Salchendorf läuft die Saison bis dato wie geschmiert: Mit fünf Punkten Vorsprung rangieren die Netphener an der Tabellenspitze der Landesliga Staffel 2 und dürfen vom Westfalenliga-Aufstieg träumen. Um dieses Ziel verwirklichen zu können, haben die Germanen für die Rückrunde einen Angreifer verpflichtet, der die Liga bereits kennt.

So wird Noel Arfaoui zur zweiten Saisonhälfte im Wüstefeld auflaufen. Der 23-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für den TuS Erndtebrück und agierte dort meist als Joker. Für die Elf vom Pulverwald erzielte Arfaoui in 24 Einsätzen ein Tore und bereitete ein weiteres vor. In der Saisonvorbereitung setzte ihn eine Knieverletzung beim Germanen-Cup außer Gefecht und kam daher nur für die Erndtebrücker Reserve in der C-Kreisliga zum Einsatz (vier Tore in zwei Spielen). Zum 21. Oktober wurde Arfaouis Vertrag beim TuS aufgelöst. Wegen Flüssigkeitseinlagerungen im Knie wird der Stürmer noch mindestens bis zum Jahresende ausfallen.

"Wir sind sehr froh, dass wir Noel für uns gewinnen konnten. Er ist zwar aktuell noch verletzt, aber wenn er fit ist, wird er uns weiterhelfen, zumal wir in der Offensive derzeit einige Probleme haben, da Fabian Kolb und Luca Quartaro verletzt sind. Noel wird uns aber nicht nur sportlich bereichern, er ist auch charakterlich ein sehr guter Junge - und darauf legen wir immer großen Wert", erklärt Salchendorfs Sportlicher Leiter Gerhard Birkner der "Siegener Zeitung".