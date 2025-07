Nach Aus beim FSV Wetzlar: Jetzt spricht Ex-„Co“ Marco Ebert

Wetzlar. Einen Tag vor seinem 50. Geburtstag endete für Marco Ebert eine Ära. Fast zehn Jahre lang stand der Verwaltungsfachwirt als Co-Trainer der ersten Frauenfußball-Mannschaft des FSV Hessen Wetzlar an der Seitenlinie. Ein paar Jahre in der 2. Bundesliga, aber die meiste Zeit in der Regionalliga Süd. Am Mittwochabend wurde das Vertragsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Auch Torwarttrainer Ralf Diehl ist nicht mehr Teil des Teams. Der Verein steckt im Umbruch und will sich komplett neu aufstellen. Im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt Ebert seine Gründe.