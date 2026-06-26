Nach Aus bei Einheit - Trainer geht zum Rivalen: "Das beste Umfeld" Oberliga Süd +++ Florian Mehr ergänzt das Trainerteam des VfB Germania Halberstadt von Kevin Gehring · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Florian Mehr (r.) ergänzt das Trainerteam des VfB Germania Halberstadt. – Foto: Verein

Es ist ein Wechsel zwischen zwei Rivalen: Im Mai hatten sich die Verantwortlichen des FC Einheit Wernigerode entschlossen, den Vertrag mit Florian Mehr nicht zu verlängern. Anderthalb Monate später stand der 36-Jährige beim Trainingsauftakt des VfB Germania Halberstadt mit auf dem Platz.

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"Im Prinzip hatte Halberstadt gleich um mich geworben, als es die Runde gemacht hat, dass mein Vertrag in Wernigerode nicht verlängert wird - allen voran in Person von Manuel Rost", berichtet Mehr von der ersten Kontaktaufnahme. Dabei hätte der 37-Jährige aufgezeigt, "wie die Trainingsbedingungen und Arbeitsweisen in Halberstadt sind", erzählt Mehr und ergänzt: "Da habe ich für mich das beste Umfeld gesehen, sich als Trainerpersönlichkeit noch einmal weiterzuentwickeln - gerade was die Professionalität angeht." Zum FuPa-Profil:

>> Florian Mehr Seit Januar 2025 hatte Mehr die Verantwortung für den FC Einheit Wernigerode in der Oberliga getragen. Zuvor war er Chefcoach beim Eilslebener SV in der Landesliga sowie Landesklasse. Außerdem sammelte Mehr bereits Erfahrungen als Co-Trainer bei den Verbandsligisten MSV 90 Preussen und MSC Preussen sowie als Coach des Landesklasse-Vertreters HSV Medizin Magdeburg. Nun ergänzt er das Trainerteam des VfB Germania Halberstadt an der Seite von Manuel Rost.