Nach Auftaktsieg gegen Garmisch: Grünwald zu Gast beim Geheimfavoriten

Der zweite Spieltag in der Landesliga Südost steht an. Bayernliga-Absteiger TSV Gründwald muss auswärts beim TSV Murnau ran.

Beide Teams haben also Rückenwind, und sie sollten sich auch grundsätzlich auf Augenhöhe begegnen, glaubt Grünwalds Trainer Sebastian Koch, der Murnau als Geheimfavoriten der Liga sieht: „Letzte Saison waren sie als Aufsteiger Vierter. Das ist ein gut zusammengeschweißter, eingespielter Haufen.“ Tatsächlich setzt Murnaus Coach Martin Wagner darauf, dass seine Mannschaft „als Einheit“ auftritt, auch das eine Parallele zu den Grün-Weißen. Koch lobte nach dem Sieg über Garmisch „90 Minuten Mentalität und Herz“, genau jene Faktoren also, die er ganz besonders einfordert.

Trotz des über weite Strecken gelungenen Saisoneinstiegs sehen die Grün-Weißen allerdings noch viel Luft nach oben. Routinier Michael Hutterer tat dies noch auf dem Feld kund. Nach dem Schlusspfiff verriet der 35-Jährige, warum er seinen Nebenleuten manchmal lautstark die Leviten las: „Wir brauchen mehr Laufbereitschaft, damit wir die Räume besser schließen und das Tor besser verteidigen können. Zwei Gegentore sind zu viel.“

Es hätten sogar mehr werden können, denn nach dem 2:1-Anschluss in der 36. Minute kassierten die Grün-Weißen bis zur Pause das 2:2 und einen Pfostenschuss. Diese Schwächephase nahm Offensivlenker Daniel Leugner zum Anlass für Selbstkritik: „Nach einem Gegentor fällt alles auseinander.“ Er wertete aber positiv, dass sich das Team am Riemen riss: „In der zweiten Halbzeit war es wieder besser.“ Mit der Einstellung vom Auftakt dürften die Grünwalder also auch für Murnau gerüstet sein. In einem anderen Punkt fordert Koch aber dringend eine Steigerung fürs schwere Auswärtsspiel: „Wir müssen defensiv stabiler werden.“ Da passt es gar nicht ins Konzept, dass der gegen Garmisch ausgewechselte Abwehrchef David Wörns äußerst fraglich ist. Auch sonst bleibt der Kader durch Urlaub und Verletzungen weiter eher ausgedünnt.