Nach Auftakt wie aus dem Bilderbuch: Denklingen triumphiert in München

Der VfL Denklingen gewinnt in der Landeshauptstadt. – Foto: Tamara Rabuser/FuPa

„Die Tore haben uns natürlich Sicherheit gegeben“, räumte Christoph Schmitt ein. Der Trainer sah seine Kicker ohnehin im Aufwind. Sie hätten das Match wesentlich befreiter angegangen als die Begegnungen davor. Das lag auch daran, dass seit dem vergangenen Wochenende kein Zweifel mehr darüber bestand, dass der VfL heuer in die Nachprüfung gehen muss. „Man hat gemerkt, dass wir in Richtung Relegation eine Schippe draufgelegt haben“, stellte der Coach fest.

München – Es war ein Auftakt wie aus dem Bilderbuch. Gerade einmal fünf Minuten waren gerade gespielt, als Lukas Greif den Ball geschickt auf Hannes Rambach durchsteckte und der keine Mühe mehr hatte, den Schlussmann des MTV München zu überwinden. Weil alles so gut begann, war es fast schon konsequent, dass Rambach schlappe sechs Minuten später auf 2:0 für den VfL Denklingen erhöhte. Es war der Endstand, obwohl nicht einmal eine Viertelstunde absolviert gewesen war.

Denklingen ließ keine Chancen der Müncher zu und agierte konzentrierter in der Defensive

Dass seine Elf sich steigerte, hatte sie indirekt auch dem MTV zu verdanken, der ebenso befreit aufspielen konnte. Allerdings war dem Team aus der Landeshauptstadt anzumerken, dass es die Aufgabe zumindest am Anfang allzu locker nahm, denn der Tabellenachte hat sein Soll für diese Saison bereits erfüllt. Und so dauerte es bis zur zweiten Hälfte, bis die Münchner langsam zu ihrem Rhythmus fanden. Kaputtmachen konnten sie nicht mehr viel, weil ihre Gäste das Spiel routiniert zu Ende brachten.

In der Defensive agierte der VfL wesentlich konzentrierter als sonst und ließ so gut wie keine ernsthafte Möglichkeit der Platzherren zu. Den einzigen Vorwurf, den sich der Abstiegskandidat gefallen lassen musste, war, dass er seine eigenen Chancen nicht konsequent genug ausgenutzt hatte. Gegen die schläfrigen Münchner erwirtschaftete sich der VfL in der ersten Halbzeit noch einige Gelegenheiten. „Wir können zur Halbzeit schon 3:0 führen“, haderte Schmitt mit der Chancenverwertung seines Teams.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich einige Umschaltmomente, die Denklingen eigentlich dazu hätte nutzen müssen, um endlich eine Schleife um den Dreier zu machen. Aber das gelang nicht. „Ein 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis“, räumte Schmitt ein. Es sollte jedoch reichen, weil am Ende die Zeit für seine Mannschaft lief.