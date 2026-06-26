Nach Aufstieg: Zehn Neuzugänge für den Türkischen SV Wiesbaden II Die Mannschaft stellt sich für die Kreisoberliga auf +++ Türkischer SV Wiesbaden im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die beiden Trainer Zafer Bektas (links) und Günay Bektas (rechts) mit dem Top-Torschützen der Mannschaft Berkan Uludag (Mitte). – Foto: Türkischer SV Wiesbaden

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Günay Bektaş, Trainer der zweiten Mannschaft des Türkischen SV Wiesbaden, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? "Unser Fazit zur vergangenen Saison fällt sehr positiv aus. Die Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit hinweg konstant gute Leistungen gezeigt und sich den Aufstieg durch großen Einsatz und Teamgeist verdient. Besonders erfreulich war, dass wir sowohl sportlich als auch als Mannschaft weiter zusammengewachsen sind."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein? "Sportlich arbeiten wir daran, die Mannschaft gezielt für die höheren Anforderungen der kommenden Liga weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir auf die Weiterentwicklung unserer bestehenden Spieler und verstärken uns punktuell dort, wo wir Bedarf sehen."