Nach Aufstieg: Zehn Neuzugänge für den Türkischen SV Wiesbaden II

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Günay Bektaş, Trainer der zweiten Mannschaft des Türkischen SV Wiesbaden, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Unser Fazit zur vergangenen Saison fällt sehr positiv aus. Die Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit hinweg konstant gute Leistungen gezeigt und sich den Aufstieg durch großen Einsatz und Teamgeist verdient. Besonders erfreulich war, dass wir sowohl sportlich als auch als Mannschaft weiter zusammengewachsen sind."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Sportlich arbeiten wir daran, die Mannschaft gezielt für die höheren Anforderungen der kommenden Liga weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir auf die Weiterentwicklung unserer bestehenden Spieler und verstärken uns punktuell dort, wo wir Bedarf sehen."
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?
"Die Stimmung ist aktuell sehr positiv. Der Aufstieg hat im gesamten Verein für große Freude gesorgt und neue Motivation freigesetzt. Die Mannschaft freut sich auf die kommende Herausforderung, und auch das Umfeld unterstützt den eingeschlagenen Weg mit viel Begeisterung. Gleichzeitig wissen wir, dass uns eine anspruchsvolle Saison bevorsteht, weshalb wir trotz aller Euphorie konzentriert bleiben."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Als Aufsteiger steht für uns zunächst im Vordergrund, uns in der neuen Liga zu etablieren und möglichst frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Darüber hinaus wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, attraktiven Fußball spielen und den positiven Trend der vergangenen Saison fortsetzen. Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, sind wir überzeugt, eine erfolgreiche Saison spielen zu können."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Zugänge:
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!