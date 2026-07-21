Nach Aufstieg: Winston Kreppel hört beim SV Wanheim auf Winston Kreppel legt beim SV Wanheim das Amt des Sportlichen Leiters nieder. Er blickt emotional auf seine Zeit beim SVW zurück. von Linus Bien · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Winston Kreppel ist nicht mehr Sportlicher Leiter beim SV Wanheim – Foto: Michael Becker

Nach zwei Jahren als sportlicher Leiter und etlichen weiteren als aktiver Kicker, ist für Winston Kreppel nun Schluss beim SV Wanheim. Nach einer mittelmäßigen Premierensaison konnte er den Kader so zusammenstellen, dass der Verein nach drei Jahren Abstinenz endlich wieder in der Kreisliga A Duisburg/Mülheim/Dinslaken spielt.

>>> Hier kommt ihr zum SV Wanheim Es heißt ja so schön: Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Ein Sprichwort, das kaum besser passen könnte als zu der Situation von Winston Kreppel beim SV Wanheim. In der abgelaufenen Spielzeit haben sie am 33. Spieltag den Aufstieg in die Kreisliga A im direkten Duell mit dem Dümptener TV dingfest gemacht. „Wir haben unser Ziel mit dem Trainerteam um Gianluca und Savas erreicht und sind in der Kreisliga A wieder angekommen. Da gehört der Verein auch mindestens hin“, sagt Kreppel. Winston Kreppel verlässt guten Gewissens das Schiff Auf die Gründe für seinen Abgang möchte der 31-Jährige nicht näher eingehen: „Ich möchte auch gar nicht nachtreten, wieso und weshalb ich aufgehört habe. Es gab persönliche Gründe, auf die ich nicht gerne weiter eingehen werde“, erklärt er unserer Redaktion.

Obwohl es kein Bilderbuchende zu sein scheint, ist er mit dem Verein tief verbunden: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich mit Wanheim verbunden bin. Ich bin hier groß geworden, wohne in Wanheim und habe hier Fußball spielen gelernt. Bis zuletzt habe ich die Position des Sportlichen Leiters ausgeübt. Die Trennung vom Verein fiel mir alles andere als leicht“, erklärt Kreppel. Kontakte mit anderen Vereinen hatte Winston Kreppel bereits, ob er sich nach der Trennung von seiner großen Liebe doch so schnell einer neuen Herausforderung widmen kann, steht in den Sternen. Der Zeitaufwand spielt dabei auch eine tragende Rolle: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie fußballverrückt ich bin und dass ich ohne Fußball nicht kann. Aktuell habe ich noch keine andere Aufgabe übernommen und bin auch froh, dass ich mal mehr Zeit für private Sachen habe.“