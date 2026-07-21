Nach Aufstieg: Winston Kreppel hört beim SV Wanheim auf

Nach zwei Jahren als sportlicher Leiter und etlichen weiteren als aktiver Kicker, ist für Winston Kreppel nun Schluss beim SV Wanheim. Nach einer mittelmäßigen Premierensaison konnte er den Kader so zusammenstellen, dass der Verein nach drei Jahren Abstinenz endlich wieder in der Kreisliga A Duisburg/Mülheim/Dinslaken spielt.
Es heißt ja so schön: Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Ein Sprichwort, das kaum besser passen könnte als zu der Situation von Winston Kreppel beim SV Wanheim. In der abgelaufenen Spielzeit haben sie am 33. Spieltag den Aufstieg in die Kreisliga A im direkten Duell mit dem Dümptener TV dingfest gemacht. „Wir haben unser Ziel mit dem Trainerteam um Gianluca und Savas erreicht und sind in der Kreisliga A wieder angekommen. Da gehört der Verein auch mindestens hin“, sagt Kreppel.
Auf die Gründe für seinen Abgang möchte der 31-Jährige nicht näher eingehen: „Ich möchte auch gar nicht nachtreten, wieso und weshalb ich aufgehört habe. Es gab persönliche Gründe, auf die ich nicht gerne weiter eingehen werde“, erklärt er unserer Redaktion.
Obwohl es kein Bilderbuchende zu sein scheint, ist er mit dem Verein tief verbunden: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich mit Wanheim verbunden bin. Ich bin hier groß geworden, wohne in Wanheim und habe hier Fußball spielen gelernt. Bis zuletzt habe ich die Position des Sportlichen Leiters ausgeübt. Die Trennung vom Verein fiel mir alles andere als leicht“, erklärt Kreppel.
Kontakte mit anderen Vereinen hatte Winston Kreppel bereits, ob er sich nach der Trennung von seiner großen Liebe doch so schnell einer neuen Herausforderung widmen kann, steht in den Sternen. Der Zeitaufwand spielt dabei auch eine tragende Rolle: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie fußballverrückt ich bin und dass ich ohne Fußball nicht kann. Aktuell habe ich noch keine andere Aufgabe übernommen und bin auch froh, dass ich mal mehr Zeit für private Sachen habe.“
Die Planungen für die kommende Spielzeit seien so weit abgeschlossen. Entsprechend kann Kreppel das Schiff guten Gewissens verlassen und lässt seinen Herzensverein keinesfalls im Stich. Bislang ist noch unklar, wer die sportliche Leitung in Zukunft übernehmen wird – Abteilungsleiter Fabian Landscheidt wird einen adäquaten Nachfolger finden müssen.
Ganz ohne den SV Wanheim wird es dann aber wohl doch nicht gehen: „Ich persönlich werde mir die Spiele der Jungs weiterhin anschauen und sie auch weiterhin verfolgen. Ich wünsche dem Verein nur das Beste“, schließt Winston Kreppel.
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