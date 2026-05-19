Nach Aufstieg: Landsberg und Hauptsponsor trennen sich

Ende der Partnerschaft: 3C steigt beim TSV Landsberg als Hauptsponsor aus – Foto: Thomas Ernstberger

"Nach zehn Jahren endet die Hauptsponsoring-Partnerschaft zwischen dem TSV 1882 Landsberg und der 3C Carbon Group AG zum Ende der laufenden Saison. Die bestehenden Namensrechte an der 3C-Tribüne im Sportpark bleiben vertragsgemäß bis 2027 bestehen. Parallel arbeitet die neue Führung der Fußballabteilung bereits intensiv an der strategischen Weiterentwicklung des Partnernetzwerks und befindet sich hierzu in fortgeschrittenen Gesprächen mit bestehenden sowie potenziellen neuen Partnern.

Die seit 2016 bestehende Zusammenarbeit zwischen dem TSV 1882 Landsberg und der 3C Carbon Group AG wird über die laufende Saison hinaus nicht in ihrer bisherigen Form fortgesetzt. Eine Verlängerung der Sponsoringpartnerschaft wurde nicht vereinbart. Die bestehenden Namensrechte an der Tribüne im Sportpark führt 3C bis zum vertraglich vereinbarten Ablauf im Jahr 2027 fort.

Die seit Ende März amtierende Leitung der Fußballabteilung hatte in den vergangenen Wochen intensive Gespräche über eine mögliche Fortsetzung geführt und gleichzeitig ein neu strukturiertes Sponsoring- und Vermarktungskonzept entwickelt. Dieses wurde gezielt auf die Anforderungen der Regionalliga Bayern sowie den damit verbundenen Spielstättenwechsel ins Sportzentrum Landsberg ausgerichtet.

„Eine Fortsetzung der Partnerschaft wäre unser Wunsch gewesen“, sagt Werner Seemüller, Leiter der Fußballabteilung des TSV 1882 Landsberg. „Sowohl der Sportpark als auch das Sportzentrum sind attraktive Standorte, an denen wir die Marken und Interessen unserer Partner bestmöglich repräsentieren können. Gleichzeitig haben wir in kurzer Zeit ein modernes Sponsoring-Angebot mit digitaler Reichweite und Recruiting-Komponenten geschaffen, von dem Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen profitieren.“

Das neue Führungsteam habe seit Amtsantritt daran gearbeitet, die Fußballabteilung sportlich und wirtschaftlich langfristig stabil und nachhaltig aufzustellen.

„Die Regionalliga Bayern bietet Sponsoren ein außergewöhnlich attraktives Umfeld – mit TV-Übertragungen, hoher Medienpräsenz in Print, Hörfunk und digitalen Kanälen sowie wachsendem Zuschauerinteresse vor Ort“, so Seemüller weiter. „Auf dieses Niveau haben wir uns gezielt vorbereitet: mit klar strukturierten Sponsoring-Paketen, starker Markenpräsenz im Stadion, digitaler Reichweite und Recruiting-Komponenten, die auf die Anforderungen moderner Partnerunternehmen zugeschnitten sind.“