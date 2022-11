Nach Aufstieg in Verbandsliga: SF Schwäbisch Hall stark auf Platz 3! Können die SF den momentanen Erfolg in die zweite Saisonhälfte mitnehmen?

Nachdem die Sportfreunde Schwäbisch Hall in der vergangenen Saison überragend aus der Landesliga in die Verbandsliga aufstiegen, scheint der Verein schon jetzt vollständig in der neuen Spielklasse angekommen zu sein: Nach 17 Spielen steht Schwäbisch Hall auf dem dritten Platz der Liga und damit nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer!