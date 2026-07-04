Nach Aufstieg - Grün-Weiß Wesel Flüren meldet 2.Mannschaft

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga B melden die Grün- Weißen eine zweite Mannschaft für die kommende Saison. Schon während der Relegation liefen die Gespräche mit potentiellen Spielern für die 1.Mannschaft, um auch in der Kreisliga B ein Wörtchen mit zu reden. Durch die zahlreichen Zugänge der ersten, füllte sich der Kader auf eine Anzahl, die für den Spielbetrieb einfach viel zu hoch ist. Schon im letzten Jahr war man mit 27 Spielern im Einsatz, was zwangsläufig die Spielzeit der Ergänzungsspieler reduziert. Jetzt mit externen Zugängen, Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen und Spielern die sich neu für die zweite anmelden möchten, kamen die Flürener nicht drumherum eine Zweite zu melden. Kurz vor dem Meldetermin am 10.07.26 hat man schon eine Runde mit der neuen Mannschaft zusammengerufen, um ein mögliches Szenario zu besprechen. Das Resultat aus dem Gespräch war sehr positiv und man möchte flexible auf die Situation reagieren. Spieltage möchte die Mannschaft gerne an Freitagen austragen und in diesen Wochen am Montag und Mittwoch trainieren, bei Auswärtsspielen, die am Sonntag stattfinden, trainiert die zweite zeitgleich mit der Ersten. Ziel ist es eine Seniorenabteilung aufzubauen, die nahtlos von 1.Mannschaft über die zweite in die Ü32 fließt.

Der Verein aus dem Weseler Norden lebt sein Motto: