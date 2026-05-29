Nach Aufstieg auch Meister: SV Olewig weiter in Feierlaune 300 Zuschauer sehen langes Entscheidungsspiel in Pfalzel. VIDEOINTERVIEWS von Andreas Arens · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Olewigs Kapitän René Weber nimmt die Meisterplakette von Staffelleiter Martin Schons entgegen. – Foto: Andreas Arens

Der Aufstieg stand für beide Teams bereits fest. Im Entscheidungsspiel am Mittwochabend auf dem bestens präparierten Rasenplatz in Pfalzel ging es lediglich noch um die Frage, wer die Meisterplakette für den Staffelsieg in der Fußball-Kreisliga B 11 erhält – der SV Olewig und Stadtrivale TuS Euren hatten die Punkterunde punktgleich abgeschlossen. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde schnell deutlich, dass beide Kontrahenten nicht mehr mit letzter Konsequenz agierten. Olewig besaß spielerische Vorteile und verzeichnete auch das Chancenplus, machte daraus in der regulären Spielzeit jedoch zu wenig.

In der wegen einer Muskelverletzung von Assistent Leon Grüber um gut fünf Minuten verlängerten Verlängerung – der ursprünglich als Zuschauer anwesende Patrick Ferring sprang kurzfristig ein – hatten die Eurener leichte Vorteile. Vor 300 Zuschauern entwickelte sich auch das anschließende Elfmeterschießen zu einer engen Angelegenheit. Einzig Eurens Dominik Jahn scheiterte an SV-Keeper Sven Pick.