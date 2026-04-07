Nach Arminia überrascht auch Halberstadt im Junioren-Landespokal

Für die zweite Überraschung im Junioren-Landespokal hat die U17 des VfB Germania Halberstadt zu Ostern gesorgt. Dank eines Treffers von Ben Prüßner setzten sich die B-Junioren der Germanen im Halbfinale gegen den 1. FC Magdeburg durch. Mit seiner Vertretung aus der DFB-Nachwuchsliga war der FCM zwar nicht angetreten, dafür aber mit seiner U16-Elf, die in der Regionalliga Nordost aktuell auf Tabellenplatz zwei steht. Das Weiterkommen der Halberstädter war also dennoch eine großer Underdog-Erfolg. Im Endspiel wird der Tabellenführer der U17-Verbandsliga dann auf den Sieger der Partie zwischen dem VfL Halle 96 und dem Halleschen FC (15. April) treffen.