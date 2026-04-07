Nach Arminia überrascht auch Halberstadt im Junioren-Landespokal

Am Oster-Wochenende wurden auch wieder drei Tickets in den Nachwuchs-Landespokal-Wettbewerben vergeben. Während die A-Junioren des SV Arminia Magdeburg und die B-Junioren des VfB Germania Halberstadt für Überraschungen sorgten, lief das letzte Viertelfinale im U15-Landespokal standesgemäß.
Für eine große Überraschung des langen Oster-Wochenendes sorgten die A-Junioren des SV Arminia Magdeburg bereits am Donnerstag. Im Elfmeterschießen setzte sich der Verbandsligist sensationell mit 6:5 gegen den Junioren-Bundesligisten Hallescher FC durch und buchte sich damit das Ticket für das Finale. In diesem treffen die Arminen auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen der SG Union Sandersdorf und dem 1. FC Magdeburg (13. Mai).
Für die zweite Überraschung im Junioren-Landespokal hat die U17 des VfB Germania Halberstadt zu Ostern gesorgt. Dank eines Treffers von Ben Prüßner setzten sich die B-Junioren der Germanen im Halbfinale gegen den 1. FC Magdeburg durch. Mit seiner Vertretung aus der DFB-Nachwuchsliga war der FCM zwar nicht angetreten, dafür aber mit seiner U16-Elf, die in der Regionalliga Nordost aktuell auf Tabellenplatz zwei steht. Das Weiterkommen der Halberstädter war also dennoch eine großer Underdog-Erfolg. Im Endspiel wird der Tabellenführer der U17-Verbandsliga dann auf den Sieger der Partie zwischen dem VfL Halle 96 und dem Halleschen FC (15. April) treffen.
Keine Überraschung gab es dagegen im Landespokal-Wettbewerb der C-Junioren. Mit einem deutlichen 13:1-Erfolg beim Landesligisten Post SV Stendal - dessen Ehrentreffer erzielte Luca Pascal Prehm - buchte der 1. FC Magdeburg (Regionalliga Nordost) das letzte Ticket für das Halbfinale. In diesem reisen die Magdeburger zum VfB Germania Halberstadt (21. April) - und wollen dort ein weiteres Überraschungs-Aus verhindern. Das erste Halbfinale zwischen dem SSC Weißenfels und dem Halleschen FC steigt bereits eine Woche früher (14. April).