Nach Aprilscherz – Brachelen gibt neues Trainerduo um Lehnen bekannt Kreisliga A · Der SV Brachelen ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer zum FC Wegberg-Beeck wechselnden Danny Fäuster fündig geworden und setzt künftig auf ein Trainerduo. von Mario Emonds · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Brachelen gibt das neue Trainerduo bekannt – Foto: Miriam Senft

Einen netten Aprilscherz, bildlich auch gekonnt umgesetzt, hatte der SV Brachelen am 1. April auf seiner Facebook-Seite präsentiert. Unter dem Motto „Zwei Legenden. Ein Verein. Der Wahnsinn!“ wurden Jürgen Klopp und Pep Guardiola da als Trainerduo der nächsten Saison präsentiert – als Nachfolger von Coach Danny Fäuster, der den Job ab dann bei Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck machen wird. Auf der Fotomontage sieht man „Kloppo“ und „Pep“ auf der SV-Geschäftsstelle, strahlend im Brachelener Trainingsanzug, die vor ihnen liegenden unterschriebenen Verträge präsentieren.

Bekannte Übungsleiter Aber auch in der Realität setzt Brachelen in der kommenden Saison auf ein Trainerduo. Dann übernehmen nämlich André Lehnen und Nico Herzog, beide in der hiesigen Fußballszene bestens bekannt. Lehnen war von Anfang Oktober 2025 bis Anfang Februar 2026 in Beeck Co-Trainer von Albert Deuker. Davor trainierte er von 2019 bis 2024 den SV Helpenstein und führte ihn in die Landesliga. Zum Ende der abgelaufenen Saison sprang er dort interimsmäßig auch noch mal ein. Auf zwei Jahre Auszeit blickt im Sommer Herzog zurück. Von 2022 bis 2024 hatte er den A-Ligisten SC Selfkant trainiert. Höherklassig unterwegs war er zuvor beim damaligen Bezirksligisten SV Waldfeucht/Bocket sowie bei Landesligist Germania Teveren.

SVB-Legende bleibt „Nach den letzten Wochen war eines klar: Wir brauchen nicht irgendeine Lösung – wir brauchen die richtige. Eine Lösung, die zeigt, wofür wir stehen: Für Energie. Für Ambition. Für den klaren Willen, unseren Weg weiterzugehen. Mit André Lehnen und Nico Herzog übernimmt zur neuen Saison ein Trainerduo, das genau das mitbringt. Erfahrung, Qualität – und vor allem: Bock, hier richtig etwas aufzubauen“, heißt es auf der SVB-Facebookseite. Komplettiert wird das Trainerteam durch Co-Trainer Alexandru Ianto-Radin. Weiterhin dabei sind Torwarttrainer Lars Wolters sowie „SVB-Legende“ Alex Bauer, wie es in der Vereinsmitteilung heißt: „Sie bleiben auch künftig ein wichtiger Teil des Teams. Schon im ersten Austausch war für alle spürbar: Das passt. Menschlich. Sportlich. Genau jetzt.“