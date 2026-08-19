Nach Angriff auf Fans: Bissen gesteht voreilige Kommunikation ein Nachtrag zu den Auseinandersetzungen nach dem Erstligaspiel zwischen Jeunesse Esch und Atert Bissen von Paul Krier · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Die Bisser behaupten unmissverständlich, dass ihre Fans zunächst provoziert worden seien, als sie beim Verlassen des Stadions an einer Gruppe Jeunesse-Fans vorbeigegangen waren. Dies bestätigen FuPa gegenüber getätigte Aussagen von beim Spiel anwesenden Personen: ein Teil der Anhänger des FC Atert hätte diesen zufolge das Stadion an der Escher „Grenz“ Richtung Rue Renaudin verlassen, so dass man am Fanblock der Jeunesse-Ultras vorbei musste. Alternativ hätte sich wohl auch der Ausgang an der Südseite Richtung Rue des Sports angeboten. Wiederum laut dem Bisser Schreiben seien die Anhänger des amtierenden Meisters dann angegriffen worden und die Situation sei ausgeartet. Dabei sei eine Person verletzt und eine Fahne entwendet und verbrannt worden. Diese beschriebenen Szenen waren bereits in verschiedenen Medien bestätigt worden und mussten sich laut FuPa-Quellen außerhalb des Stadions ereignet haben, da Personen, die sich noch im Inneren aufhielten, nichts von den Vorgängen mitbekamen.

Bissen hebt in seinem Schreiben hervor, dass die Vorkommnisse nicht alle Anhänger von Jeunesse Esch betreffen würden. Einige Jeunesse-Fans hätten sogar geholfen, die Lage zu beruhigen und es den Bisser Fans erlaubt, den Ort des Geschehens ohne weitere Zwischenfälle zu verlassen. Mit gewissem Abstand kam man in Bissen zum Schluss, dass man mit der Veröffentlichung einer zeitnahen Stellungnahme in den sozialen Netzwerken voreilig gehandelt hatte. „Es wäre besser gewesen, sich zunächst Zeit zum Nachdenken zu nehmen und direkt mit den Beteiligten zu sprechen. Mit dieser Stellungnahme möchte der FC Atert Bissen die Angelegenheit lediglich in Ruhe und mit Verantwortungsbewusstsein richtigstellen. Unser Ziel ist es nicht, einen Konflikt zwischen den beiden Vereinen, ihren Führungen, ihren Spielern oder ihren Fans zu schüren“ so ein Auszug aus der Mitteilung des FC Atert, die scheinbar nur an ausgewählte Medien verschickt worden war.