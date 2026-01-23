Nach Al Hilal im letzten Jahr: Weiteres Highlight bei Regionalligist

Über 3700 Zuschauer verfolgten am 6. August letzten Jahres den spannenden Test zwischen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen und Al Hilal SFC aus der Saudi Pro League. Nun gibt der Verein bereits Informationen für ein weiteres interessantes Event bekannt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit und lässt viel Raum für Spekulationen:

"Letztes Jahr Al Hilal.

Dieses Jahr?

Wir starten wieder stark ins neue Jahr und haben mega Events für euch im Gepäck!

Momente, die man nicht nur sieht – sondern fühlt.

Authentisch. Nah. Mitten im Geschehen."

---

Im Sommer hieß es am Ende 6:1 für das Team aus Saudi-Arabien. Zur 3:0-Pausenführung trafen Salem Al-Dawsari (32./Elfmeter) und der serbische Nationalspieler Sergej Milinkovic-Savic (27., 34.). Nach dem Seitenwechsel gelang dem Regionalligisten zwar durch Amney Moutassime (51.) der Anschluss, allerdings gelangen Al Hilal drei weitere Treffer: Moteb Al-Harbi (65.), Abdullah Hadi Radif (75.) und Kaio Cesar (86.). Für die 3.700 Zuschauer war es ein absolutes Highlight, den neben Sergej Milinkovic-Savic stellte Coach Simone Inzaghi auch Topstars wie Theo Hernández, João Cancelo oder Kalidou Koulibaly die Startelf.