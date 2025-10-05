Nach acht Spielen ohne Sieg - Dornen stechen wieder

Nach acht sieglosen Spielen setzt sich der SV Dornach mit 4:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen durch und verschafft sich Luft im Abstiegskampf.

Aufatmen beim SV Dornach: Nach acht sieglosen Spielen in Serie haben die Landesliga-Fußballer endlich wieder gewonnen und dabei obendrein einem direkten Konkurrenten unten drin drei Punkte abgeknöpft. „Das war super-wichtig für uns, weil wir uns jetzt erst einmal ein bisschen Luft zu den Relegationsplätzen erarbeitet haben“, sagte Dornach Trainer Sebastian Wastl nach dem 4:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Torchancen sind auf beiden Seiten rar gesät

Knapp 50 Minuten lang war es ein ausgeglichenes Duell gewesen, die Mannschaften stellten sich einem Abnutzungskampf im Mittelfeld, zu viele Bälle gingen zu schnell verloren und Torchancen waren rar gesät. Hatten die Dornen bis zum Führungstreffer immerhin schon einen Pfostenschuss von Can Bozoglu verzeichnet, kamen die Gäste bei ihrer ersten gefährlichen Strafraumaktion zum Ausgleich. Lorenz Scholz verwandelte einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter – Jakob Jörg war zu ungestüm hingegangen – sicher zum 1:0 (20.), und Garmischs Offensiv-Alleinunterhalter Lukas Ende glich aus leicht abseitsverdächtiger Position aus (38.).

„Garmisch ist vom Anpfiff weg besser ins Spiel gekommen, und wir haben dann zwei, drei gute Situationen vorne nicht konsequent zu Ende gespielt“, sagte Sebastian Wastl. Was gab er dann seinen Schützlingen in der Halbzeitpause mit auf den Weg? „Jungs, Ihr seid gut im Spiel, glaubt an Euch, bleibt dran!“

Und tatsächlich starteten die Gastgeber mit mehr Offensivdrang in den zweiten Durchgang, kamen zügiger durchs Mittelfeld. Leon Rexhaj verzog knapp (52.), dann gab‘s noch einen Weckruf in Form eines Lattenknallers von Emde (60.), doch nach Vorarbeit von Can Bozoglu erzielte erneut Scholz das 2:1 (66.).

Felix Partenfelder scheiterte in bester Position am gut reagierenden FC-Keeper David Salcher (71.), und wieder hatte Garmisch eine Antwort. Nach einem Dornacher Freistoß in der eigenen Hälfte landete der Ball beim Gegner: Emde fand noch in SVD-Torwart Dominik Bertic seinen Meister, doch als Innenverteidiger Markus Hanusch den Ball beim Nachschuss von Mouhamadou Ndiaye im Rutschen an den Arm bekam, gab’s Elfmeter, und Jonas Poniewacz traf vom Punkt (75.).

Zwei Treffer: Felix Partenfelder macht den Sack zu

„Wenn wir in Führung liegen, müssen wir cleverer sein, das passiert uns zu oft“, bemängelte Sebastian Wastl. Diesmal ging’s gut: Partenfelder vergab zwar eine weitere Möglichkeit (87.), schlug dann aber zu – zunächst nach Pass von Alexander Mrowczynski (81.), und in der Nachspielzeit auf Vorarbeit von Adama Diarra (90.+2). (guv)

SV Dornach – 1. FC Garmisch-Partenkirchen 4:2 (2:2) Dornach: Bertic – Buck, Hanusch, Mrowczynski, Hamdard (61. Idrissi) – Rexhaj, Mandler (85. Albers), Partenfelder – Ring (58. Kampmann) – Bozoglu, Scholz (76. Diarra). Tore: 1:0 Scholz (21., Foulelfmeter), 1:1 Ende (38.), 2:1 Scholz (66.), 2:2 Poniewacz (75., Handelfmeter), 3:2 Partenfelder (81.), 4:2 Partenfelder (90.+2) Schiedsrichter: Leon Löffler (FC Medlingen) – Zuschauer: 120