Nach acht Jahren geht bei Beeck der „Mister Zuverlässig“

Im Sommer 2018 war Nils Hühne vom damaligen Mittelrheinligisten Hilal-Maroc Bergheim nach Beeck gekommen – und bis heute geblieben. Nach acht Jahren wird diese Zeit im Sommer jedoch zu Ende gehen. „Ja, ich werde den FC nach der Saison verlassen. Wohin, steht aber noch nicht endgültig fest. Noch habe ich nirgendwo unterschrieben“, erklärt er auf Nachfrage unserer Redaktion.
Es pfeifen freilich die Spatzen von den Dächern, dass er Beecks Sportlichem Leiter Friedel Henßen, der dort Trainer wird, zu A-Ligist SC Selfkant folgen wird. Der SC könnte als Vizemeister bei einem entsprechenden Quotienten freilich noch in die Bezirksliga aufsteigen – Platz eins ist im Kreisoberhaus nun einmal an die „Übermannschaft“ Dynamo Erkelenz vergeben.
Zum SC Selfkant passt auf alle Fälle das Anforderungsprofil von Hühne, wie er bereitwillig ausführt: „Ich suche einen Verein, der maximal 25 Autominuten von meinem Wohnort entfernt ist und der nur zweimal die Woche trainiert. Denn künftig soll meine Familie eindeutig Priorität genießen. Ich möchte nicht dauernd im Auto sitzen, sondern meine Kleine auch aufwachsen sehen.“ Im Mai 2025 ist der 30-Jährige, der im Aachener Klinikum in der Verwaltung arbeitet, erstmals Vater geworden – Helena heißt sein Töchterchen.
Hühne wohnt etwas abgelegen in Pannesheide, einem Ortsteil von Kohlscheid in der Stadt Herzogenrath. Dort hat er in den vergangenen Jahren ein altes Haus komplett umgebaut. „Nach Beeck sind es 55 Autominuten, das möchte ich mir einfach nicht mehr zumuten“, sagt er. Mit der aktuellen Situation beim FC habe sein Entschluss rein gar nichts zu tun, versichert er. „Schon vor einem Jahr hatte ich aus dem genannten Grund mit dem Gedanken gespielt, in Beeck aufzuhören.“
Beim FC ist Hühne seit acht Jahren die Zuverlässigkeit in Person. Krasse Aussetzer hat sich der Innenverteidiger in dieser langen Zeit kaum einmal erlaubt, ist mit konstanten Leistungen vielmehr eindeutig einer der Topspieler – mit einer nennenswerten Schwäche: sein Offensiv-Kopfball. Denn angesichts seiner Größe und seiner grundsätzlichen Kopfballstärke hätten es in diesen acht Jahren schon ein paar Tore mehr nach Standards sein dürfen. Bei Tribünen-Stammbesuchern, die Hühne wohlgemerkt sehr gut leiden können, sind launige Kommentare vor Beecker Ecken daher seit zig Jahren eine Art Running Gag: „Ob der Nils jetzt mal trifft?“, feixen die da gerne.
Mit seiner ruhigen Art ist Hühne in der Mannschaft sehr angesehen – die Beförderung zum Vizekapitän war daher nur folgerichtig. Und was speziell Beecks Noch-Boss Werner Tellers ihm stets hoch angerechnet hat: Er ist in der zuweilen schon einmal zur Grüppchenbildung neigenden Mannschaft stets neutral geblieben, ließ sich keiner Fraktion zuordnen, machte einfach sein Ding und konzentrierte sich aufs Wesentliche.
Genau das möchte er bis Sommer auch weiterhin tun. „Ich habe mich in all den Jahren in Beeck immer sehr wohlgefühlt, habe immer alles gegeben – und daran wird sich jetzt auch nichts mehr ändern.“
Das gilt natürlich auch für diesen Sonntag. Dann kommt der SSV Bornheim ins Waldstadion. Nach einem katastrophalen Start mit vier Niederlagen hat sich der Aufsteiger rasch in der höheren Liga akklimatisiert. Nach dem verpatzten Start folgte direkt eine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen, eingeleitet mit einem fulminanten 5:0 in Porz. Zur Krönung blieb Bornheim sogar beim so heimstarken Topfavoriten Eintracht Hohkeppel ungeschlagen, holte dort ein vielbeachtetes 0:0. Aktuell steht der SSV mit 22 Punkten auf Platz zehn – mit satten zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Der SSV ist der schlagende Beweis, dass es sich sehr wohl auszahlen kann, wenn ein Klub nach einer Niederlagenserie die Ruhe bewahrt und nicht direkt den Trainer infrage stellt. Denn auch nach den vier Auftaktniederlagen saß Patrick Schmitz, ein echtes SSV-Eigengewächs, das 2020 Bornheims erste Mannschaft übernommen und von der Bezirks- in die Mittelrheinliga geführt hatte, völlig fest im Sattel.
Aus eigenen Stücken hört der 34-Jährige am Saisonende nun aber auf, ebenso der Sportliche Leiter Sharifo Osmaan. Für den Trainerstuhl haben die SSV-Verantwortlichen eine interne Lösung gefunden: Nachfolger von Schmitz wird der bisherige Co-Trainer Andreas Biermann, auch schon mehr als zehn Jahre im Verein.
Im Hinspiel in Bornheim holte Beeck einen äußerst hart erkämpften 3:2-Sieg. Zwischenzeitlich lag der FC sogar 1:2 hinten. Aus einer defensiven Grundordnung heraus schaltete der SSV bei Ballgewinn ruckzuck um, hatte mit dem robusten Julio Molongua dafür auch einen bestens geeigneten Zielstürmer, der häufig gesucht und auch gefunden wurde. Insgesamt stehen für ihn mittlerweile sechs Tore und neun Assists zu Buche.
„Der 1:0-Sieg in Siegburg bei einem Topteam der Liga hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Mit derselben Leidenschaft und Aggressivität wollen wir gegen Bornheim daran anknüpfen und peilen ganz klar den dritten Sieg in Serie an“, bekräftigt Beecks Coach Mark Zeh. Ob Kapitän Yannik Leersmacher mitwirken kann, ist erkältungsbedingt noch fraglich.
Keine Frage ist dagegen, was Zeh von seinem scheidenden Vizekapitän hält: „Nils ist unser Ruhepol da hinten drin, hat die meiste Erfahrung. Ich war ja zwei Jahre weg, und von daher kann ich gut beurteilen, dass er in dieser Zeit noch einmal einen richtig großen Entwicklungsschritt gemacht hat und mit seiner Art, Fußball zuspielen, zu einem absoluten Führungsspieler gereift ist.“
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