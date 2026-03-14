Nach acht Jahren geht bei Beeck der „Mister Zuverlässig“

„Der 1:0-Sieg in Siegburg bei einem Topteam der Liga hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Mit derselben Leidenschaft und Aggressivität wollen wir gegen Bornheim daran anknüpfen und peilen ganz klar den dritten Sieg in Serie an“, bekräftigt Beecks Coach Mark Zeh. Ob Kapitän Yannik Leersmacher mitwirken kann, ist erkältungsbedingt noch fraglich.

Keine Frage ist dagegen, was Zeh von seinem scheidenden Vizekapitän hält: „Nils ist unser Ruhepol da hinten drin, hat die meiste Erfahrung. Ich war ja zwei Jahre weg, und von daher kann ich gut beurteilen, dass er in dieser Zeit noch einmal einen richtig großen Entwicklungsschritt gemacht hat und mit seiner Art, Fußball zuspielen, zu einem absoluten Führungsspieler gereift ist.“

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