Nach acht Jahren beim FC Phönix Neckarzimmern

Drazen Topic hört zum Rundenende auf in Neckarzimmern. – Foto: FC Phönix

Nach mehreren gemeinsamen Jahren wird Cheftrainer Drazen Topic beim FC Phönix Neckarzimmern nach der laufenden Saison sein Amt niederlegen. Nach offenen und vertrauensvollen Gesprächen mit dem Verein hat er seine Entscheidung mitgeteilt, dass die aktuelle Spielzeit seine letzte an der Seitenlinie des Phönix sein wird.

Vorstand Ralf Lex: "Drazen war über viele Jahre hinweg weit mehr als nur ein Trainer für unseren Verein. Er hat Verantwortung übernommen, den Phönix auch in schwierigen Phasen getragen und sich immer voll mit dem Verein identifiziert. Für sein langjähriges Engagement, seinen außergewöhnlichen Einsatz und seine große Loyalität sind wir ihm sehr dankbar und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste."

Topic ist seit dem Winter der Saison 2018/19 Trainer beim FC Phönix Neckarzimmern und hat die Mannschaft in dieser Zeit maßgeblich geprägt. Sportlich ging es in dieser Zeit kontinuierlich bergauf. Topic übernahm die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz der A-Klasse und führte das Team bis zum Aufstieg in die Kreisliga Mosbach.

„Der Phönix ist für mich mehr als nur ein Verein. Ich habe hier viele intensive und schöne Jahre erlebt und mit vielen tollen Menschen zusammengearbeitet“, erklärt Topic.

„Über all die Jahre hinweg wurde mir große Wertschätzung entgegengebracht. Vorstand Ralf Lex hat einmal scherzhaft gesagt, ich hätte einen Vertrag auf Lebenszeit, das beschreibt ganz gut, wie besonders das Verhältnis hier war. Doch nach dieser langen und intensiven Zeit habe ich für mich entschieden, dass nach der Saison der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Für den Verein, aber auch für mich persönlich. Nach acht Jahren können neue Impulse beiden Seiten guttun.“

Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, künftig eine neue sportliche Herausforderung im Trainerbereich anzunehmen und bin offen für spannende Projekte. Gleichzeitig werde ich mir nach den intensiven Jahren beim Phönix bewusst Zeit nehmen, um den nächsten Schritt in Ruhe und mit Bedacht zu wählen", sagt Topic abschließend.

Sportlicher Leiter Burak Saral ergänzt:

„Bis zum Saisonende gilt unser Fokus weiterhin voll und ganz der gemeinsamen Aufgabe, die laufende Spielzeit erfolgreich abzuschließen.“