Nach Abwehr-Patzer: Jetzendorf kassiert erste Niederlage

Nur knapp vorbei zielte Tim Greifenegger in der Schlussphase beim Match des TSV Jetzendorf beim VfB Durach zum möglichen Ausgleich. – Foto: hae

„Wir haben es praktisch über die gesamte Spielzeit nicht hinbekommen. Wir hatten ungewohnterweise sehr viele Ballverluste. Sei es in Zweikämpfen oder auch durch technische Fehler. Das kenne ich so nicht“, zeigte sich TSV-Trainer Markus Pöllner enttäuscht. Deshalb sei der Sieg des Gastgebers auch verdient, zumal er auch die größere Anzahl an Chancen gehabt hätte, bilanzierte der Jetzendorfer Übungsleiter weiter.

Jetzt hat es auch den TSV Jetzendorf erwischt. Die Ilmtaler mussten im dritten Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen. Nach den beiden Siegen gegen Neuburg und Kempten hat der TSV sein Match beim VfB Durach mit 0:1 verloren. Unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage, denn der Gast aus Oberbayern fand gegen die kämpferischen Gastgeber nicht zu seiner Normalform.

Dabei war die Partie über weite Strecken sehr ausgeglichen, entsprechend ging man mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Vor dem Pausenpfiff mussten die Grün-Weißen noch hellwach sein, denn Keeper Daniel Witetschek parierte bravourös (36.). Bereits in der zehnten Minute stand Tim Greifenegger goldrichtig und klärte auf der eigenen Torlinie.

Entscheidung fällt kurz nach der Halbzeit

Nur fünf Minuten nach der Halbzeit fiel die Entscheidung. Bei einem Rückpass von Dustin Kothmair spritzte der Duracher Gregor Mürkl dazwischen, umkurvte dann noch TSV-Keeper Daniel Witetschek und schoss aus spitzem Winkel zum letztendlich entscheidenden Treffer ein. Gegen Ende der Partie hatte Jetzendorfs Abwehrchef Tim Greifenegger die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss in beinahe bester Arjen-Robben-Manier verfehlte das VfB-Gehäuse nur um Zentimeter. Entsprechend musste der TSV-Tross nach dem Abpfiff vom guten Schiedsrichter Fabian Härle unverrichteter Dinge die lange Heimreise antreten.

Doch den Kopf in den Sand stecken gilt nicht, denn bereits am Mittwoch, 5. August, erwartet der TSV Jetzendorf im heimischen Lorenz-Wagner-Stadion um 19 Uhr den TSV Rain, der am vergangenen Samstag sein Heimspiel gegen Sonthofen mit 2:1 gewonnen hat.