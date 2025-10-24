Nach Absturz: TSV Wertingen wechselt den Trainer

Nur einen Sieg konnt der TSV Wertingen in der kompletten Vorrunde der Bezirksliga Nord einfahren, der Landesliga-Absteiger ist ans Tabellenende zurückgefallen und kämpft gegen den Durchmarsch in die Kreisliga. Das hat nun Folgen, der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Uli Bunk muss den Trainerstuhl räumen.

„Die Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen“, erklären die beiden Sportleiter Florian Eising und Bastian Völk. „Uli hat sich mit großem Engagement und vielen Ideen für die Mannschaft und den Verein eingesetzt. Es ist schade, dass dies nicht zu den Erfolgen geführt hat, die wir uns alle gewünscht haben. Trotzdem sind wir ihm sehr dankbar für die letzten Monate.“

Trotz des intakten Verhältnisses zwischen Trainer und Mannschaft sieht der Verein nun den richtigen Zeitpunkt, um sportlich neue Impulse zu setzen. „Wir möchten der Mannschaft fünf Spiele vor der Winterpause nochmal einen frischen Anstoß geben und den Blick konsequent nach vorne richten“, heißt aus dem Wertinger Lager.