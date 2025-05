Nach Absturz in die Relegation: Regen trennt sich von Hrubec

Der TSV Regen hat die Reißleine gezogen und wenige Tage vor dem Beginn der Relegation Trainer Pavel Hrubec von seinen Aufgaben entbunden. Der 49-jährige Tscheche wurde erst im. vergangenen Sommer als Übungsleiter installiert und ursprünglich wollten die Kreisstädter auch in der kommenden Saison mit dem früheren Klassefußballer zusammenarbeiten. In der Relegation wird Spartenleiter Andreas Greil , der schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal in die Bresche sprang, als Interimscoach fungieren.

Auf dem letzten Drücker rutschten Paukner, Wölfl und Kameraden noch auf den 13. Tabellenplatz ab, der gleichbedeutend mit dem Gang in die Saisonverlängerung ist. Am Freitagabend (Anstoß 18:15 Uhr) wartet auf die Blau-Weißen der Relegationskracher gegen den Nachbarn SV Bischofsmais, der in Zwiesel über die Bühne geht. Aufgrund einer 1:6-Klatsche bei der bereits als Absteiger festgestandenen SpVgg Osterhofen musste Regen am letzten Spieltag noch den TSV Grafenau, der einen 2:1-Erfolg bei der SpVgg Ruhmannsfelden feiern konnte, vorbeiziehen lassen. Die Leistung in der Herzogstadt war sinnbildlich für den TSV-Saisonverlauf, der zahlreiche Höhen und Tiefen hatte. Nach einer ansprechenden ersten Hälfte hätte man höher als 1:0 führen müssen, ehe nach der Pause alle Dämme brachen. Vor allem die Defensive erwies sich einmal mehr als Achillesferse, was 65 Gegentreffer in 30 Partien klar dokumentieren.







"Pavel ist ein super Typ und ein hervorragender Trainer, mit dem wir auch in die Zukunft gehen wollten. Daher ist uns dieser Entschluss extrem hart gefallen. Das ist unsere letzte Patrone, um hoffentlich den allerletzten Spieler wachzurütteln. Die desolate zweite Hälfte in Osterhofen war der absolute negative Höhepunkt einer schwierigen Frühjahrsrunde. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Veränderung vorzunehmen, denn der Erhalt der Bezirksliga ist für den TSV Regen extrem wichtig", sagt Andreas Greil.





"Ich bedauere die Entscheidung, aber die Mannschaft braucht jetzt vor dem sehr wichtigen Spiel am Freitag neue Impulse. Ich drücke die Daumen und hoffe, dass es mit dem Klassenerhalt noch klappt", sagt der im 60 Kilometer von Regen entfernten Susice wohnhafte Pavel Hrubec, der bereits als Spieler zwischen 2005 und 2012 für den TSV Regen aktiv war.