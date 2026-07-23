Nach Absturz in der Vorsaison: FCA Unterbruck holt sechs neue Spieler

Nach elf Spieltagen stand der FCA Unterbruck noch auf Rang drei. Am Ende musste das Team um den Klassenerhalt zittern – weil nur noch zwölf Spieler zur Verfügung standen.

Das Ziel ist klar: So eine Talfahrt wie in der vergangenen Runde möchten die Kreisliga-Fußballer des FCA Unterbruck in der neuen Saison nicht wieder erleben. Nach elf Spieltagen standen die Rot-Weißen noch auf Rang drei, mit lediglich zwei Zählern Rückstand zur Spitze – und am Ende musste das Summerer-Team sogar noch um den Klassenerhalt zittern. „Wir waren irgendwann nur noch zwölf Spieler“, blickt Spartenchef Christian Stanglmeir auf die damalige Verletzungsmisere zurück.

Damit sich so eine Personalnot nicht wiederholt, haben die Brucker heuer auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Sechs externe Spieler schlossen sich dem FCA an. Für den Angriff kam mit Marcel Krautner ein hoffnungsvoller Youngster, der beim VfR Garching sechs Bezirksliga-Einsätze hatte, dort jedoch keine Perspektive erhielt. Beim FCA schnürte der 20-Jährige im jüngsten Testspiel schon mal einen Dreierpack. Ebenfalls die Offensivabteilung verstärkt Christopher Trautmann – der 27-Jährige machte in der Vergangenheit vor allem beim TSV Eching von sich reden. Fürs Mittelfeld angelten sich die Brucker Thomas Geier (25) vom SV Hohenkammer. Zudem wechselte Marius Keller zum Ampertaler Verein: Er spielte bei Ethnikos Puchheim. Aus der Garchinger Jugend zog es Tino Seydel (17) zum FCA. Und auch für die Defensive wurden die Unterbrucker beim VfR fündig: Ebenfalls aus der dortigen U 19 kam Felix Thaler (18).

Ziehen lassen mussten die Verantwortlichen dagegen den langjährigen Co-Trainer und Stürmer Markus Zacherl, der im jüngsten Saisonfinale noch zuverlässig getroffen hatte. Er ging zum SV Haimhausen. Und Roland Lintner hat mit 33 Jahren seine Karriere beendet.