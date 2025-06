Nach Abstieg: Veränderungen bei Al-Dersimspor

Isik bringt die Gäste mit zwei Treffern auf Kurs, Feldmann legt dazwischen nach. Nach der Pause erhöht Taou auf 4:0. Doch die Kreuzberger geben sich nicht auf: Krasniqi erzielt zwei Tore und bringt Hoffnung zurück. Ulusan verkürzt weiter. Doch in der Nachspielzeit sorgt Arslani für das endgültige Aus. Mit der Niederlage rutscht Al-Dersimspor am letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz.

Ein früher Treffer von Reinke bringt die Gäste in Front. Türkiyem arbeitet sich in die Partie, Neziroglu erzielt per Flachschuss den Ausgleich. In der Nachspielzeit gibt es noch einen Elfmeter für Mahlsdorf – doch Torhüter Ömür ahnt die Ecke und pariert gegen Reichenberger. Der Punkt reicht Türkiyem zum Verbleib in der Liga.