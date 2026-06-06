Nach Abstieg: Perkam trennt sich von Michael Spanner

Michael Spanner ist nicht mehr Trainer beim SV Perkam. – Foto: Thomas Gierl

In der Saison 2024/25 schaffte der SV Perkam mit einer furiosen Frühjahrsrunde via Relegation noch den fast schon nicht mehr erhofften Klassenerhalt in der Kreisliga Straubing. In dieser Spielzeit blieb dem SVP dieses Kunststück allerdings verwehrt und so muss der Klub nach zwei Jahren wieder den Gang in die Kreisklasse antreten. Dort werden Kripp, Blümel und Co. künftig von einem neuen Trainer angeleitet, denn die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Chefanweiser Michael Spanner (54) wird nicht fortgesetzt.

"Zunächst möchte ich mich bei Michael für seinen bis zuletzt großen Einsatz und sein außergewöhnliches Engagement für den SV Perkam bedanken. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison zur Winterpause mit einem eigentlich uneinholbaren Rückstand übernommen und sich mit vollem Einsatz der Aufgabe gestellt. Trotz der schwierigen Ausgangslage gelang es der Mannschaft, noch die Relegation zu erreichen und dort den Klassenerhalt in der Kreisliga Straubing zu sichern. Nach einer insgesamt schwierigen und von zahlreichen Verletzungen geprägten Kreisliga-Saison 2025/26 konnten wir den Abstieg dieses Mal leider nicht verhindern. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschieden, für die kommende Kreisklassen-Saison einen Neuanfang zu wagen und mit neuen Impulsen auf der Trainerbank in die Zukunft zu gehen. Wir bedanken uns bei Michael ausdrücklich für seine geleistete Arbeit, seine Leidenschaft und seine Identifikation mit dem Verein und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft nur das Beste. Gleichzeitig blicken wir mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit und sind überzeugt, mit frischen Ideen und neuer Energie die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen zu können", gibt Abteilungsleiter und Kapitän Max Botzler gegenüber FuPa zu Protokoll.



Der scheidende Coach akzeptiert die Entscheidung des Vereins. "Nach einer Saison, die man in die Tonne treten kann, ist der SV Perkam zum Entschluss gekommen, mich nach dem letzten Spieltag zu entlassen. Gründe für den Abstieg gibt es genügend: zum einen konnten wir die Abgänge Berovic, Babl, Fuchs, Große, Renner und Jovanovic nicht ersetzen, wodurch der Kader in der Vorrunde viel zu klein war. Hinzu kamen die vielen Verletzungen, vor allem Leistungsträger wie Antov, Traijer oder Merian fielen zwei Drittel der Saison aus. In der Rückrunde konnten wir trotz eines größeren Kaders fast nie zwei Spieltage in Folge die gleiche Mannschaft stellen. Dazu kam das Unterschätzen der Lage sowie die Einstellung einiger Spieler, die - in einer Abstiegssituation wie bei uns - nicht immer korrekt war", resümiert der 54-Jährige, dem jedoch auch einige positive Seiten der abgelaufenen Saison in Erinnerung bleiben.