Nach Abstieg: Mittermeier soll Lalling wieder auf Kurs bringen

Von links nach rechts: SVL.-Vorstand Markus Heining, Erhard Mittermeier, Markus Drexler – Foto: Verein

Der SV Lalling hat schwierige Wochen und Monate hinter sich. Nach einer völlig verkorksten Frühjahrsrunde, in den neun absolvierten Begegnungen konnten nur zwei Zähler eingespielt werden, musste der Traditionsverein aus dem Landkreis Deggendorf, der in seiner Glanzzeit sogar einige Jahre in der Bezirksliga vertreten war, den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Auch die Trennung von Coach Markus Knogl, der nach nur einem knappen Jahr vorzeitig gehen musste, zwei Spieltage vor Saisonende brachte nicht die erhoffte Wirkung und in der Relegation zogen die Rot-Weißen äußerst unglücklich - die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen - gegen die DJK-SSV Innernzell, der dann in der entscheidenden zweiten Runde am SV Riedlhütte scheiterte, den Kürzeren.



Für die kommende Spielzeit konnte der Klub mit Erhard Mittermeier einen erfahrenen Chefanweiser, der als Spieler höherklassig aktiv war und als Übungsleiter unter anderem schon in Diensten des SV Neuhausen/Offenberg, des SV Pankofen und des SV Deggenau stand, verpflichten. Bis vor ein paar Wochen betreute der 55-Jährige den in der A-Klasse beheimateten TSV Grafling.