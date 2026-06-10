Nach Abstieg: Mittermeier soll Lalling wieder auf Kurs bringen

Der SV Lalling hat schwierige Wochen und Monate hinter sich. Nach einer völlig verkorksten Frühjahrsrunde, in den neun absolvierten Begegnungen konnten nur zwei Zähler eingespielt werden, musste der Traditionsverein aus dem Landkreis Deggendorf, der in seiner Glanzzeit sogar einige Jahre in der Bezirksliga vertreten war, den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Auch die Trennung von Coach Markus Knogl, der nach nur einem knappen Jahr vorzeitig gehen musste, zwei Spieltage vor Saisonende brachte nicht die erhoffte Wirkung und in der Relegation zogen die Rot-Weißen äußerst unglücklich - die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen - gegen die DJK-SSV Innernzell, der dann in der entscheidenden zweiten Runde am SV Riedlhütte scheiterte, den Kürzeren.
Für die kommende Spielzeit konnte der Klub mit Erhard Mittermeier einen erfahrenen Chefanweiser, der als Spieler höherklassig aktiv war und als Übungsleiter unter anderem schon in Diensten des SV Neuhausen/Offenberg, des SV Pankofen und des SV Deggenau stand, verpflichten. Bis vor ein paar Wochen betreute der 55-Jährige den in der A-Klasse beheimateten TSV Grafling.
"Nach vielen intensiven Gesprächen mit möglichen Trainerkandidaten waren wir uns letztlich sicher, mit Erhard Mittermeier den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben. Der SV Lalling um den ersten Vorstand Markus Heining freut sich sehr über die Zusage von Erhard. Dieser soll gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Markus Drexler den Neustart anleiten", heißt es in einer Vereinsmitteilung.
Weiter schreibt der Klub: "Es werden wieder einige vielversprechende Talente aus der A-Jugend in den Herrenbereich wechseln. Das Duo Mittermeier/Drexler sollen eine Mannschaft für die Zukunft formen, die nach Möglichkeit ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitspricht."