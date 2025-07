Nach Abstieg: Kaderumbruch bei Germania Weilbach

Neun Unentschieden - eine Bilanz, die ein Beleg dafür ist, dass die Weilbacher in der abgelaufenen Saison keineswegs sang- und klanglos abgestiegen sind. Beim 2:5 am vorletzten Spieltag beim Meister Türkischer SV sogar Lob für eine couragierte Leistung erhielt. "Wenn man sich die verlorenen Spiele anschaut, wäre da auch deutlich mehr drin gewesen. Die Chancenverwertung ist bei uns ein Riesenproblem", sagte Sportlicher Leiter Özdemir Kalyoncu noch im Saisonendspurt.

Gleich vier A-Junioren rücken auf

"Wir stehen vor einem Riesen-Umbruch, haben eine sehr junge Truppe, die von einigen älteren Spielern geleitet werden soll", sagt Kalyoncu. Jan Schliesche (TuS Hornau II), Spiros Velitsianos (DJK SG Eintracht Rüsselsheim), Ehry Mati (Jugend RW Walldorf) reihen sich dabei in die Garde der Neuzugänge ein. Ferner kommen Sebastian Knezevic, Oresti Memelli, Dominik Rabusseau und Torhüter Louis Friedrich (alle eigene Jugend) hinzu, die zudem als 2007er Jahrgang noch für die A-Jugend, die kommende Saison in der Gruppenliga spielen wird, spielberechtigt sind. Ein Vorteil dabei: Noch in der vergangenen Saison war Nourdine Ajarar, nun Trainer der "Ersten", Coach der vier A-Junioren. Aus der herausragenden Jugendarbeit profitieren - C-Jugend spielt in der Hessenliga, B-Jugend in der Verbandsliga - ein weiterer Grundgedanke bei den Germanen.

Germania will in Kreisoberliga "oben mitspielen"

"Schwerpunkt ist, so schnell wie möglich eine Einheit zu werden. Das Potential ist definitiv vorhanden", blickt Kalyonco der neuen Saison mit Vorfreude entgegen. Zumal es in der Kreisoberliga nun auf "mehr Kampf und Körperliches" ankommen werde. Mit der SpVgg Hochheim und Viktoria Kelsterbach ist die Germania eine der ingesamt drei Absteiger. "Wir wollen oben mitspielen, dann werden wir weiterschauen", gibt sich Kalyoncu in puncto Saisonziel gelassen.