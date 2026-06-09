Nach Abstieg in Kreisliga B: Neuausrichtung beim Ex-Verbandsligisten Der FC Viktoria Backnang setzt dabei auf einen ehemaligen Trainer. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Viktoria Backnang

Der FC Viktoria Backnang steht nach einer turbulenten Saison vor einem Neustart. Nach dem wahrscheinlichen Rückzug infolge der dritten Spielabsage und dem Gang in die Kreisliga B übernimmt Tim Böhringer mit Daniele Pischiutta und Domenico Pischiutta die sportliche Verantwortung für die Saison 2026/2027 und den künftigen Neuaufbau beim Backnanger Traditionsverein.

Der Verein richtet den Blick damit auf eine Spielzeit, in der vor allem Stabilität, Verlässlichkeit und ein klarer sportlicher Rahmen gefragt sind. Tim Böhringer bringt dafür reichlich Erfahrung mit. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn stehen 276 Spiele, 124 Siege, 51 Unentschieden und 101 Niederlagen. Zu seinen Stationen zählen unter anderem der SC Korb, der SV Remshalden, der SV Nellmersbach und der VfR Birkmannsweiler. Bereits in den Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016 war Böhringer beim FC Viktoria Backnang in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, tätig. An seiner Seite sollen Daniele Pischiutta und Domenico Pischiutta als Co-Trainer den Neuaufbau begleiten. Gemeinsam will das Trainerteam den Verein sportlich und organisatorisch neu ausrichten und eine belastbare Grundlage für die Zukunft schaffen. Im Mittelpunkt stehen ein klarer Plan, neue Impulse und die Aufgabe, nach einer schwierigen Phase wieder Ruhe in den Verein zu bringen.