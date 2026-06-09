Nach Abstieg in Kreisliga B: Neuausrichtung beim Ex-Verbandsligisten

Der FC Viktoria Backnang steht nach einer turbulenten Saison vor einem Neustart. Nach dem wahrscheinlichen Rückzug infolge der dritten Spielabsage und dem Gang in die Kreisliga B übernimmt Tim Böhringer mit Daniele Pischiutta und Domenico Pischiutta die sportliche Verantwortung für die Saison 2026/2027 und den künftigen Neuaufbau beim Backnanger Traditionsverein.
Der Verein richtet den Blick damit auf eine Spielzeit, in der vor allem Stabilität, Verlässlichkeit und ein klarer sportlicher Rahmen gefragt sind. Tim Böhringer bringt dafür reichlich Erfahrung mit. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn stehen 276 Spiele, 124 Siege, 51 Unentschieden und 101 Niederlagen. Zu seinen Stationen zählen unter anderem der SC Korb, der SV Remshalden, der SV Nellmersbach und der VfR Birkmannsweiler. Bereits in den Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016 war Böhringer beim FC Viktoria Backnang in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, tätig.
An seiner Seite sollen Daniele Pischiutta und Domenico Pischiutta als Co-Trainer den Neuaufbau begleiten. Gemeinsam will das Trainerteam den Verein sportlich und organisatorisch neu ausrichten und eine belastbare Grundlage für die Zukunft schaffen. Im Mittelpunkt stehen ein klarer Plan, neue Impulse und die Aufgabe, nach einer schwierigen Phase wieder Ruhe in den Verein zu bringen.
Der Neustart ist auch vor dem Hintergrund der jüngeren Entwicklung ein bedeutender Schritt. Nach dem umjubelten Aufstieg im Vorjahr verlief die auslaufende Saison für den FC Viktoria Backnang äußerst turbulent. Am letzten Spieltag kam es zur dritten Spielabsage. Da die Mannschaft ohnehin auf dem letzten Tabellenplatz stand, folgt nun der Gang in die Kreisliga B.
Dabei blickt der Verein auf eine deutlich höherklassige Vergangenheit zurück. Zwischen 1985 und 1991 spielte der FC Viktoria Backnang drei Jahre lang in der Verbandsliga Württemberg. Zuletzt war der Klub in der Saison 2016/2017 in der Landesliga Württemberg vertreten. Nach dem Abstieg aus der Landesliga ging es zunächst direkt in die Kreisliga A, später in die Kreisliga B. Nun soll nach einer schwierigen Saison wieder ein neues Fundament entstehen. Für die Saison 2026/2027 verbindet der Verein den personellen Neustart auf der Trainerbank mit der Hoffnung, sportlich Schritt für Schritt wieder Stabilität aufzubauen.