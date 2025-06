Nach Abstieg: Eintracht Landshut will sich konsolidieren

Langjährige Leistungsträger wie Torjäger Fazli Seferi (zum FC Mainburg) und Burim Sadriu (ETSV 09 Landshut) haben den Verein verlassen, der auch Megim Seferi (FC Mainburg), Can Durmus (TSV Vilsbiburg) sowie Robert Sadriji und Valon Muliqi (beide ETSV 09 Landshut) ziehen lassen musste. Neu gekommen sind bislang Edin Isic, der beim ETSV 09 Landshut Kapitän war und bereits vor seinem Wechsel zu den "Eisenbahnern" bei der Eintracht kickte. Außerdem hat sich Marko Dapic vom SSV Landshut-Schönbrunn der Bjelobrk-Truppe angeschlossen. Die 28-jährige Offensivkraft hat in jungen Jahren beim SCE Freising und dem VfB Hallbergmoos gekickt und insgesamt 21 Landesliga-Spiele absolviert.







"Wir bekommen zwei gute Jungs dazu, die beide technisch gute Fußballer sind", verrät Sportchef Armon Ljevo, der weitere Transfers nicht ausschließen möchte: "Wir sind noch an dem einen oder anderen jungen Spieler dran." Den Abstieg aus der Bezirksliga hat man längst verdaut. "Wir wussten, dass es schwer wird. In die Relegation hätten wir es durchaus schaffen können. Aber es sollte am Ende nicht sein und wir haben das relativ schnell abgehakt", sagt Ljevo, der mit seiner Truppe in der Kreisliga Donau-Laaber einen guten Part spielen will: "Wir haben schon den Anspruch, im vorderen Drittel mitzumischen. Ob es für ganz vorne reicht, wird sich zeigen, da wir doch einen kleinen Umbruch zu meistern haben. Die Mannschaft wird jünger und daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir Kreisliga spielen", meint Ljevo.