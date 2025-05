Nach Abstieg: Delbrücker SC verpflichtet zwei Oberliga-Akteure

Mit Angreifer Moussa Conde kommt zudem "eines der größten Talente im Kreis Paderborn" zum DSC, erklärt Sundermeier. Der 18-Jährige hat mit fast 40 Toren SF BW Paderborn in die A-Liga geschossen.

Um dort mit der jungen Mannschaft eine gute Rolle zu spielen, wurden zwei Oberliga-erfahrene Akteure verpflichtet. Hasan Dere (28) kommt vom SV Lippstadt 08, bei dem er in der laufenden Spielzeit bislang 30 Einsätze absolviert hat. Tobias Heering (23) stand in der Hinrunde noch für RW Ahlen auf dem Feld und verstärkte ab dem Winter den FC Nordkirchen im Aufstiegskampf zur Westfalenliga, der erfolgreich abgeschlossen wurde. Jetzt zieht es ihn erstmals nach Ostwestfalen.

Ex-Kapitän Dere kehrt damit nach einem Jahr zum DSC zurück, bei dem er schon von 2020 bis 2024 unter Vertrag stand und im Sommer 2022 den Oberliga-Aufstieg feierte. Dem defensiven Mittelfeldspieler, der inzwischen an die 200 Partien in der Oberliga und Westfalenliga absolviert hat, dürfte wieder eine wichtige Rolle zukommen.

„Wir freuen uns, dass beide zugesagt haben. Sie sind ein deutliches Signal, dass wir nach dem Abstieg in der Landesliga oben angreifen wollen“, erklärt der 1. Vorsitzende Elmar Westermeyer in der Lokalpresse "Westfalen-Blatt".

Heering zieht privat in den Kreis Gütersloh, weswegen der Delbrücker SC den Zuschlag bekam, erläutert Westermeyer den Wechsel: "Tobias und Hasan bringen eine Menge Qualität und vor allem viel Erfahrung in unser junges Team. Wir wissen, dass es kein leichtes Jahr in der Landesliga wird, sehen uns aber gut aufgestellt.“