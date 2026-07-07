Nach Abstieg: Bezirksligist startet mit neuem Trainerduo durch

– Foto: Joachim Koschler

Der SV Kaisersbach geht nach dem Abstieg aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit Tobias Hofmann und Taner Has an der Seitenlinie in den Neustart. Nach Platz 15 folgt ein deutlicher Umbruch: elf Zugänge, mehrere Abgänge und fünf Testspiele prägen die Vorbereitung auf die neue Saison.

Das neue Trainerduo bringt umfangreiche Erfahrung mit. Tobias Hofmann war zuletzt beim FSV Waiblingen und beim FC Esslingen in der Verbandsliga Württemberg tätig, zuvor prägte er den VfR Murrhardt in der Kreisliga A2. Seine Bilanz umfasst 195 Spiele, 115 Siege, 24 Unentschieden und 56 Niederlagen. Taner Has arbeitete ebenfalls zuletzt beim FC Esslingen und zuvor beim VfR Murrhardt. Insgesamt stehen bei ihm 226 Spiele, 139 Siege, 33 Remis und 54 Niederlagen. Beide sollen Kaisersbach nach dem Landesliga-Abstieg neu ausrichten.

Auch im Kader gibt es viele Veränderungen. Neu zum SVK kommen Tobias Hofmann, Taner Has, Lars Kleemann vom VfR Murrhardt, Tim Schneidereit, Christian Simon Hoppe und Patrick Wenzel vom FC Welzheim, Tobias Wiese vom VfR Murrhardt, Lukas Tauschek vom TSV Schlechtbach, Andreas Sebastian Carda vom SV Böblingen II, Walter Duschek vom 1. FC Normannia Gmünd und Berkant Salman vom TSV Schornbach. Angaben zu Positionen oder Rollen liegen nicht vor.