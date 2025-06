Nach Abstieg: Beckumer Leistungsträger wechselt in die Westfalenliga

"Ich suche eine neue Herausforderung nach zwei Jahren in der Landesliga in Beckum", erklärt Colak im "Soester Anzeiger". In der Zeit erzielte Colak in 48 Spielen 13 Treffer. Zuvor spielte der in der offensiv flexibel einsetzbare Linksaußen drei Saisons lang für den VfL Senden in der Landesliga Staffel 4. Der Kontakt zu den Sportfreunden sei über einen Freund zustande gekommen. "Das erste Gespräch hat sich direkt positiv angehört."

Ostinghausens Sportlicher Leiter Dirk Lechthoff sagt zur Verpflichtung Colaks: "Wir wollten auf der linken Bahn noch ein Backup haben für Elias Polaczy. Wir wollen alle Positionen doppelt besetzt haben. Und da bot sich Sefai einfach an. Er hat in Beckum erfolgreich gespielt, einige Tore geschossen und vorbereitet. Das war die Grundvoraussetzung."