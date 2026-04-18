Nach Abstieg: BCF spielt „ohne Druck und Vorgaben“

11.04.2026, BCF Wolfratshausen - Geiselbullach, ALBIN VELIQI, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der BCF Wolfratshausen ist faktisch abgestiegen und möchte die Saison ordentlich zu Ende bringen. Doch vor dem Heimspiel gegen Polling klagt Trainer Lulzim Kuqi erneut über fehlende Spieler trotz gemeinsamer Zusagen.

Das hat natürlich seine Gründe. Denn von den Transfers blieb in Summe nicht viel übrig: Jeder kommt zum Spiel oder bleibt ihm fern, wann er will, ist gesperrt, verletzt oder sonst etwas. Für den Coach ein Szenario kollossaler Desillusion. Nichtdestotrotz glaubt Kuqi weiter an das Projekt BCF. Seit geraumer Zeit macht er sich auf die Suche nach Zugängen für die nächste Saison in der Kreisliga. Welch Überzeugungsarbeit da angesichts des Niedergangs des Fußballs in Farchet, aber auch ob der unklaren Zukunft zu leisten ist, dürfte klar sein.

Rein rechnerisch fehlen der Endgültigkeit noch Nuancen. Doch hat man sich beim BCF Wolfratshausen mit den unabwendbaren und längst vorgezeichneten Tatsachen in der Bezirksliga nunmehr abgefunden, „Wir sind faktisch abgestiegen“, stellt Lulzim Kuqi klar. Somit ändern sich auch die Gefühlswelten an der Kräuterstraße. Zur Winterpause war der Trainer noch guter Dinge, mit seinen Neuzugängen zumindest eine Minimalchance auf die Relegation wahren, respektive bis zum Saisonende diesbezüglich im Geschäft bleiben zu können. Mit Ausnahme des 0:0 gegen Pullach blieb die Habenseite der Farcheter aber komplett leer, wohingegen die Zahl der Gegentore auf stattliche 104 anwuchs. Das sind mehr als vier Gegentreffer je gespielter Partie.

Einige Kicker des BCF Wolfratshausen werden gegen Polling fehlen

Da mutet die aktuelle Saison fast schon wie unnötiger Ballast an. Fortan werde zwar mit Matchplan, aber „ohne Druck und klaren Vorgaben“ Fußball gespielt. Über den jeweiligen Gegner wird gar nicht erst mehr gesprochen: „Das ist egal“, betont der Coach. An diesem Samstag (14 Uhr) ist es der SV Polling aus dem Klosterdorf nahe Weilheim. Die Elf von Maxi Jochner kämpft als Aufsteiger ebenfalls um den Verbleib in der Bezirksliga Süd, präsentiert sich dabei aber deutlich widerstandsfähiger als die Flößerstädter. Kuqi hofft auf den Effekt eines Spiels frei von Erwartungen: „Einfach mal wieder einen Punkt oder mehr holen“, um Moral und Trainingsfleiß abzugelten, „das würde ich der Mannschaft wünschen“.

Der 45-Jährige lässt aber auch durchklingen, dass wieder einige Kicker nicht vor Ort sein werden. Eigentlich habe man sich gegenseitig versichert, das Dilemma bis zum Ende „gemeinsam“ durchzuziehen. Letztlich aber müsse es jeder selbst wissen, ob er mit „einer gesunden Einstellung“ aufwarten könne. „Man kann es sich ja denken, wenn man auf die Aufstellungen schaut“, sagt Kuqi hörbar enttäuscht.