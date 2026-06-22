Nach Abstieg aus Verbandsliga: Landesligist legt personell nach

– Foto: Arno Schmid

Der FC Esslingen, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, erweitert seinen Kader mit Samuele Runza. Der Flügelspieler wechselt vom FV Vorwärts Faurndau zum FCE und soll der Offensive Tempo, Unbekümmertheit und Torgefahr geben. Für Runza ist es der Schritt auf ein höheres Niveau.

Auch wenn Samuele Runza bislang noch keine Einsatzminuten in der Landesliga oder Verbandsliga gesammelt hat, bringt der Neuzugang eine auffällige Bilanz mit. Als Flügelspieler kam er zuletzt auf 23 Scorerpunkte in 20 Spielen und empfahl sich damit für den nächsten Schritt. Beim FC Esslingen erhält er nun die Möglichkeit, seine Qualitäten in einer höheren Spielklasse einzubringen.

Trainer Dominik Eitel sieht in Runza einen Spielertyp, der dem Kader noch gefehlt hat. Seine Stärken liegen im Tempo, in der Torgefahr und in einer gewissen Unbekümmertheit im Offensivspiel. Damit soll er auf den Außenbahnen für zusätzliche Dynamik sorgen und dem FCE neue Möglichkeiten im Angriff geben. Neben den sportlichen Qualitäten hebt der Verein auch hervor, dass Runza menschlich gut in die Mannschaft passen soll.