Nach Abstieg aus der Landesklasse: Rückzug aus dem Spielbetrieb

Am 20. Juni 2026 hat sich der SV Viktoria Uenglingen als Tabellenletzter aus der Landesklasse 1 verabschiedet. Schon damals stand die Zukunft in den Sternen. Es sollte weitergehen mit dem Fußball in Uenglingen - statt als Landesklasse-Absteiger in der Kreisoberliga mit einem Neustart in der Kreisklasse. Doch zu diesem wird es (zumindest vorerst) nicht kommen.
Wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der 1. Kreisklasse hat der Kreisfachverband (KFV) Altmark Ost über den Rückzug des SV Viktoria Uenglingen aus dem Spielbetrieb informiert. "Trotz intensiver Bemühungen ist es uns leider nicht gelungen, 21 Spielerabmeldungen auszugleichen. Zudem haben sich vier Sportfreunde aus Altersgründen vom aktiven Spielbetrieb zurückgezogen. Unter diesen Umständen steht es außer Frage, eine spielfähige Mannschaft stellen zu können", zitierte der KFV aus dem Schreiben des Vereinsvorsitzenden Klaus Reimer.
Für den SV Viktoria Uenglingen ist dieser Schritt leider kein Novum. Schon im Sommer 2015 verschwand der Fußball im 800-Einwohner-Ortsteil von Stendal nach einem Abstieg aus der Landesklasse. Erst zur Saison 2017/18 kehrte die Viktoria in den Spielbetrieb zurück - und legte erfolgreiche Jahre hin.
Gleich in der ersten Spielzeit feierte man im Talkessel die Kreisklasse-Meisterschaft, zwei Jahre später den Kreisliga-Titel und schließlich 2024 die Kreismeisterschaft. Im ersten Landesklasse-Jahr kamen die Uenglinger noch als Neunter ins Ziel, in der zweiten Saison folgte dann jedoch der Abstieg - und nun das komplette Aus.
"Wir hoffen natürlich für die Zukunft auf ein Comeback“, schrieb Vereinspräsident Reimer. Auch der KFV Altmark Ost hoffe, "dass es sich auch diesmal nur um eine Pause im aktiven Fußballsport beim SV Viktoria Uenglingen handelt und es erneut zu einem Neustart kommen wird", heißt es. Fürs Erste wird die Kreisklasse aber nur mit 13 Teams an den Start gehen - und ohne den letztjährigen Landesklassisten aus Uenglingen.