Nach Abstieg aus der Landesklasse: Rückzug aus dem Spielbetrieb 1. Kreisklasse Altmark Ost +++ Nach dem Verzicht auf die Kreisoberliga bringt der SV Viktoria Uenglingen keine Mannschaft an den Start von Kevin Gehring · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Bornemann

Am 20. Juni 2026 hat sich der SV Viktoria Uenglingen als Tabellenletzter aus der Landesklasse 1 verabschiedet. Schon damals stand die Zukunft in den Sternen. Es sollte weitergehen mit dem Fußball in Uenglingen - statt als Landesklasse-Absteiger in der Kreisoberliga mit einem Neustart in der Kreisklasse. Doch zu diesem wird es (zumindest vorerst) nicht kommen.

Wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der 1. Kreisklasse hat der Kreisfachverband (KFV) Altmark Ost über den Rückzug des SV Viktoria Uenglingen aus dem Spielbetrieb informiert. "Trotz intensiver Bemühungen ist es uns leider nicht gelungen, 21 Spielerabmeldungen auszugleichen. Zudem haben sich vier Sportfreunde aus Altersgründen vom aktiven Spielbetrieb zurückgezogen. Unter diesen Umständen steht es außer Frage, eine spielfähige Mannschaft stellen zu können", zitierte der KFV aus dem Schreiben des Vereinsvorsitzenden Klaus Reimer. Schon 2015 nach dem Landesklasse-Abstieg aus dem Spielbetrieb abgemeldet Für den SV Viktoria Uenglingen ist dieser Schritt leider kein Novum. Schon im Sommer 2015 verschwand der Fußball im 800-Einwohner-Ortsteil von Stendal nach einem Abstieg aus der Landesklasse. Erst zur Saison 2017/18 kehrte die Viktoria in den Spielbetrieb zurück - und legte erfolgreiche Jahre hin.