Nach Abschieds-Ankündigung: Schaldings Lauf soll weitergehen

Der SV Schalding-Heining hat in der Bayernliga Süd einen Lauf - das kann man durchaus so behaupten! Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen holten die Grün-Weißen. Beim 2:0-Heimsieg vergangene Woche gegen den FC Deisenhofen zeigte der SVS eine sehr reife und abgeklärte Leistung, der Dreier ging absolut in Ordnung. So kann`s weitergehen aus grün-weißer Sicht. Durch das fleißige Punktesammeln der vergangenen Wochen sind in einen dichtgedrängten Bayernliga Süd plötzlich die Spitzenplätze für die Schaldinger wieder in Reichweite. Wird zumindest so ein wenig nach oben geschielt? "Jeder schaut doch auf die Tabelle", schmunzelt Cheftrainer Stefan Köck, der in dieser Woche seinen Abschied am Saisonende bekanntgegeben hat. Der 40-Jährige ist aber nicht bekannt für großspurige Kampfansagen und schiebt demzufolge unaufgeregt nach: "Priorität hat unsere eigene Leistung. Wenn die Ergebnisse dann noch stimmen, umso schöner. Wir gehen weiter Schritt für Schritt unseren Weg."
Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa ist nach seiner roten Karte gegen Deisenhofen gesperrt. Ersatzkeeper Kaan Gülcü ist beruflich verhindert. Erkam Hoxha klagt über Kniebeschwerden und wird aller Voraussicht nach passen müssen. Ansonsten fehlen die drei langzeitverletzten Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer und Michael Dietl. Letzterer hat sich das Syndesmoseband angerissen. Es muss noch geklärt werden, ob eine Operation notwendig ist. Auf alle Fälle wird er vor der Winterpause nicht mehr zum Einsatz kommen können.