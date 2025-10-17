Nach Abschieds-Ankündigung: Schaldings Lauf soll weitergehen

Am morgigen Samstag sind die Schaldinger ab 14 Uhr bei Türkspor Augsburg gefordert. Der Positivlauf soll auch in der Fuggerstadt weitergehen. "Allerdings ist Türkspor Augsburg alles andere als eine Laufkundschaft", betont Köck, um im Bild zu bleiben. "Sie haben auch schon gegen Topteams bewiesen, dass sie jeder Mannschaft Probleme bereiten können."Können die Schaldinger aber an die Auftritte der vergangenen Wochen anknüpfen, dann dürfte beim Tabellen-14. sicher ein Auswärtssieg möglich sein. Das sieht auch Köck so, der ein Lob für sein Team parat hat: "Wir konnten zuletzt die Phasen im Spiel, in denen wir uns Auszeiten gönnen, deutlich reduzieren. Wir agieren über 90 Minuten wesentlich konstanter."

Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa ist nach seiner roten Karte gegen Deisenhofen gesperrt. Ersatzkeeper Kaan Gülcü ist beruflich verhindert. Erkam Hoxha klagt über Kniebeschwerden und wird aller Voraussicht nach passen müssen. Ansonsten fehlen die drei langzeitverletzten Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer und Michael Dietl. Letzterer hat sich das Syndesmoseband angerissen. Es muss noch geklärt werden, ob eine Operation notwendig ist. Auf alle Fälle wird er vor der Winterpause nicht mehr zum Einsatz kommen können.