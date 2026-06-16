Nach Abschied von Chemie: Seidemann bleibt in der Regionalliga Nordost

– Foto: Sebastian Bloch

Kay Seidemann hat einen neuen Club gefunden. Wenige Tage nachdem die BSG Chemie Leipzig bekanntgegeben hatte, dass der Offensivspieler ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat, wurde der 26-Jährige bei einem anderen Vertreter der Regionalliga Nordost vorgestellt.

Seidemann läuft in den kommenden zwei Jahren für den Greifswalder FC auf. Beim Tabellen-15. der abgelaufenen Saison unterschrieb der gebürtige Bad Lauchstädter einen Vertag bis zum 30. Juni 2028. Zum Spielerprofil:

"Kay Seidemann gilt als technisch starker und schneller Außenbahnspieler, der einen starken Torriecher hat", schreiben die Greifswalder über ihren Neuzugang. "Der 1,72 Meter große Rechtsfuß sorgt mit seiner Wendigkeit und Kreativität für Überraschungsmomente und ist in der Lage, seine Mitspieler glänzend in Szene zu setzen. Er soll der GFC-Offensive beleben und ihr künftig seinen Stempel aufdrücken", heißt es weiter.

Über den VfB IMO Merseburg in die Regionalliga Nordost

Seidemann durchlief den Nachwuchs des VfB IMO Merseburg, wurde noch als A-Junior Torschützenkönig der Herren-Verbandsliga Sachsen-Anhalt (2018/19) und sammelte danach bereits Oberliga-Erfahrung beim 1. FC Merseburg. 2021 zog es den Offensivspieler zum FC Rot-Weiß Erfurt, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga feierte. 2024 folgte der Wechsel zum FC Carl Zeiss Jena, für den ihm in der ersten Saison noch zehn Treffer gelangen. In seiner zweiten Spielzeit bei Carl Zeiss kam Seidemann jedoch seltener zum Zug, weshalb er sich im Winter der BSG Chemie Leipzig anschloss.