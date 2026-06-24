Nach Abschied vom Halleschen FC: Torhüter geht in die Oberliga

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Im vergangenen Sommer hatte sich Jean-Marie Plath dem Halleschen FC angeschlossen. Nach der Leihe von Keno-Miguel Meyer zum Nord-Regionalligisten Bremer SV übernahm der Torhüter die Rolle als dritter Keeper bei den Saalestädtern . Doch die Wege haben sich zum Ende der Saison wieder getrennt.

Nach seinem Abschied vom HFC wird Plath künftig in der NOFV-Oberliga Süd auflaufen. Der 24-Jährige schließt sich seinem Ex-Club, dem Absteiger FC Eilenburg, an, für den er in der Saison 2024/25 bereits acht Partien in der Regionalliga bestritten hatte. Zuvor stand der im Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue ausgebildete Plath beim FC Rot-Weiß Erfurt, beim FSV Meuselwitz und beim FSV Union Fürstenwalde zwischen den Pfosten. In seinem Jahr beim HFC bestritt der Schlussmann dagegen kein Pflichtspiel. Zum Spielerprofil:

"Der Keeper stammt aus einer Torhüter-Familie und bekam das Talent quasi in die Wiege gelegt: Opa Arno und Papa Jörg standen auch im Tor – letzterer sogar in Eilenburg", schreibt der FCE über den Rückkehrer und weiter: "Seinen Vornamen Jean-Marie trägt ,Platte' in Anlehnung an die belgische Torwartlegende Jean-Marie Pfaff, der in den 1980er Jahren unter anderem für den FC Bayern München zwischen den Pfosten stand."

"Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein", sagt Plath über seinen Wechsel an die alte Wirkungsstätte. "Ich war auch während meiner Zeit in Halle immer mal wieder in Eilenburg und habe die Spiele verfolgt. Zu einigen Jungs hatte ich ohnehin die ganze Zeit guten Kontakt", ergänzt der 24-jährige Schlussmann.