Nach Abschied vom FCM: Mittelfeldspieler wechselt in Exoten-Liga 2. Bundesliga +++ Silas Gnaka läuft künftig in Belarus für FK Maxline Wizebsk auf von Kevin Gehring · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Silas Gnaka (l.) läuft künftig in Belarus auf. – Foto: Frank Hesse

Bis zuletzt hat nicht festgestanden, wie es mit der Personalie Silas Gnaka weitergeht. Nach vier Jahren beim 1. FC Magdeburg hatte eine Vertragsverlängerung beim Zweitligisten an der Elbe genauso im Raum gestanden wie ein Abschied. Seit Donnerstag steht fest: Gnaka wird den Verein verlassen.

Der Mittelfeldspieler hat sich für ein außergewöhnliches Ziel entschieden: Gnaka schließt sich dem Erstligisten FK Maxline Wizebsk in Belarus auf. Der Club aus dem Norden des Landes steht nach den ersten 14 Spieltagen an der Spitze der heimischen Wyschejschaja Liha. Zum Spielerprofil: >> Silas Gnaka