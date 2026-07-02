Nach Abschied vom FCM: Mittelfeldspieler wechselt in Exoten-Liga

Bis zuletzt hat nicht festgestanden, wie es mit der Personalie Silas Gnaka weitergeht. Nach vier Jahren beim 1. FC Magdeburg hatte eine Vertragsverlängerung beim Zweitligisten an der Elbe genauso im Raum gestanden wie ein Abschied. Seit Donnerstag steht fest: Gnaka wird den Verein verlassen.
Der Mittelfeldspieler hat sich für ein außergewöhnliches Ziel entschieden: Gnaka schließt sich dem Erstligisten FK Maxline Wizebsk in Belarus auf. Der Club aus dem Norden des Landes steht nach den ersten 14 Spieltagen an der Spitze der heimischen Wyschejschaja Liha. Zum Spielerprofil:
Vom belgischen Club KAS Eupen war der 27-Jährige im Sommer 2022 zum 1. FC Magdeburg gewechselt. Ursprünglich als Außenverteidiger gekommen, sicherte sich der Mann aus der Elfenbeinküste schnell einen Posten im Defensiven Mittelfeld. 125 Zweitliga-Einsätze sammelte der Linksfuß in seinen vier Jahren beim FCM. Künftig wird Silas Gnaka also in der ersten Liga von Belarus um den Titel spielen.