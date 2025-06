Nach Abschied vom FCM II: Angreifer wechselt in die Regionalliga

Beim 1. FC Magdeburg wurde Julius Hoffmann als einer von neun Akteuren verabschiedet. Mit der U23 der Blau-Weißen geht der Angreifer nach der Meisterschaft in der Oberliga Süd im Sommer nicht den gemeinsamen Schritt in die Regionalliga Nordost. In dieser wird Hoffmann allerdings trotzdem auf Torejagd gehen.