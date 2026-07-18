Nach Abschied aus Wernigerode: Angreifer wechselt zu Erstligisten

– Foto: Achim Freund

Im vergangenen Sommer hatte sich Nyger Hunter dem FC Einheit Wernigerode angeschlossen. Gleich in seinen ersten beiden Oberliga-Einsätzen traf der Offensivspieler für die Hasseröder. Als einer von sieben Spielern hatte sich der Angreifer im Sommer jedoch aus dem Stadion am Mannsberg verabschiedet . Künftig läuft Hunter für einen Erstligisten auf.

Der 26-Jährige schloss sich im Sommer der AS Jeunesse Esch - dem Rekordmeister aus Luxemburg - an. Der 28-fache Titelträger und 13-fache Pokalsieger beendete die vergangene Saison auf Rang sechs in der heimischen BGL Ligue. Statt fünfter Liga in Deutschland heißt es für Hunter in der neuen Spielzeit also erste Liga im kleinsten deutschen Nachbarland. Zum Spielerprofil:

Ganz in der Nähe hatte der in Atlanta geborene US-Amerikaner mit nigerianischen Wurzeln bereits vor seinem Wechsel nach Sachsen-Anhalt gespielt. Für Borussia Neunkirchen, den FC Homburg II und die SV Elversberg II lief der Flügelangreifer jeweils in der Verbandsliga des Saarlandes auf. Für die erste Vertretung der Homburger sammelte er zudem schon einige Regionalliga-Minuten.

Hunter kann an verheißungsvollen Start bei Einheit nicht anknüpfen

Beim FC Einheit Wernigerode fand Hunter im vergangenen Sommer schnell seinen Platz in der Offensive. Nach einem verheißungsvollen Start mit drei Treffern in seinen ersten vier Oberliga-Einsätzen sowie einem Tor im dachbleche24-Landespokal konnte er an dieser starken Ausbeute jedoch nicht mehr anknüpfen. Schlussendlich beendete Hunter die Spielzeit mit vier Treffern in 27 Partien.