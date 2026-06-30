Nach Abschied aus Ulm: Stürmer wechselt in die Regionalliga West

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Der SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, hat für Paul-Philipp Besong einen neuen Verein. Der 25-jährige Stürmer wechselt zu den Sportfreunden Siegen in die Regionalliga West. Damit ist ein weiterer Abgang im großen Ulmer Kaderumbruch nach der vergangenen Saison endgültig geklärt und sportlich eingeordnet worden.

Besong war erst in der vergangenen Saison zum SSV Ulm gekommen und absolvierte für die Spatzen 18 Spiele in der 3. Liga. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Nach dem Abstieg und dem anschließenden personellen Umbruch wurde sein Abschied aus Ulm bereits bekanntgegeben. Mit dem Wechsel zu den Sportfreunden Siegen steht nun auch seine nächste Station fest.

Der Angreifer bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. Insgesamt weist seine Bilanz 158 Spiele, 56 Tore und acht Vorlagen aus. Vor seiner Zeit in Ulm war Besong für Borussia Dortmund II aktiv und kam dort in der 3. Liga in zwei Spielzeiten auf 26 Einsätze, sieben Tore und drei Assists. Zuvor spielte er für Erzgebirge Aue ebenfalls in der 3. Liga. Beim 1. FC Nürnberg gehörte er zum Profiumfeld und sammelte in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern wichtige Spielpraxis.