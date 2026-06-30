Nach Abschied aus Ulm: Stürmer wechselt in die Regionalliga West

Der SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, hat für Paul-Philipp Besong einen neuen Verein. Der 25-jährige Stürmer wechselt zu den Sportfreunden Siegen in die Regionalliga West. Damit ist ein weiterer Abgang im großen Ulmer Kaderumbruch nach der vergangenen Saison endgültig geklärt und sportlich eingeordnet worden.
Besong war erst in der vergangenen Saison zum SSV Ulm gekommen und absolvierte für die Spatzen 18 Spiele in der 3. Liga. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Nach dem Abstieg und dem anschließenden personellen Umbruch wurde sein Abschied aus Ulm bereits bekanntgegeben. Mit dem Wechsel zu den Sportfreunden Siegen steht nun auch seine nächste Station fest.
Der Angreifer bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. Insgesamt weist seine Bilanz 158 Spiele, 56 Tore und acht Vorlagen aus. Vor seiner Zeit in Ulm war Besong für Borussia Dortmund II aktiv und kam dort in der 3. Liga in zwei Spielzeiten auf 26 Einsätze, sieben Tore und drei Assists. Zuvor spielte er für Erzgebirge Aue ebenfalls in der 3. Liga. Beim 1. FC Nürnberg gehörte er zum Profiumfeld und sammelte in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern wichtige Spielpraxis.
Ausgebildet wurde Besong unter anderem bei Borussia Dortmund. Im Nachwuchsbereich überzeugte er früh mit Torgefahr, unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga. Diese Quote und seine körperliche Präsenz machten ihn später auch im Aktivenbereich zu einem interessanten Offensivspieler.
Beim SSV Ulm ist Besong Teil eines großen Kaderumbruchs. Unter Trainer Daniel Jungwirth kamen zahlreiche neue Spieler hinzu, darunter Murat Isik, Mario Estasi, Marco Gölz, Per Lockl, Leon Müller, Benjamin Goller, Tim Schmidt, Oliver Wähling und Mattis Hoppe. Gleichzeitig verließen viele Akteure den Verein. Neben Besong zählen unter anderem Max Brandt, Luca Bazzoli, Niko Vukancic, Christian Ortag, Elias Löder, Marvin Seybold und mehrere Spieler mit noch offenem Ziel zu den Abgängen.
Für den SSV bedeutet der Abschied eine weitere Veränderung in der Offensive. Nach dem Abstieg in die Regionalliga Südwest wird der Kader neu ausgerichtet, während Besong in Siegen einen Neustart in der Regionalliga West angeht.