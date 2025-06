Nach Abschied aus Rheda: Lombardi will mit Peckeloh in die Oberliga

Acht Jahre lang stand Vittorio "Vito" Lombardi an der Seitenlinie des FSC Rheda, den der Deutsch-Italiener von der Bezirks- in die Westfalenliga führte. Im Dezember 2024 gaben beide Seiten bekannt, im Sommer 2025 getrennte Wege zu gehen. Keine vier Wochen später schlug ausgerechnet Ligakonkurrent SC Peckeloh zu und verpflichtete den 41-Jährigen als Nachfolger des elf Jahre lang tätigen Markus Kleine-Tebbe. FuPa Westfalen hat mit Lombardi über seinen Abschied aus Rheda, die Reaktionen auf seinen Wechsel und seine Ziele mit Peckeloh gesprochen.

Vittorio Lombardi: Ich blicke auf eine insgesamt sehr schöne und vor allem erfolgreiche Zeit zurück. Am Anfang war allerdings viel Geduld gefragt – wir spielten zwei Jahre lang in der eher uninteressanten Bezirksliga-Staffel 7. Es war schwierig, Spieler zu halten oder neue zu gewinnen. Der Wechsel in die Staffel 2 war dann ein Wendepunkt. Von da an konnten wir nicht nur Leistungsträger halten, sondern auch gezielt Verstärkungen holen. Den Lohn dieser Entwicklung haben wir in der Saison 2022/23 geerntet – mit 16 Punkten Vorsprung wurden wir souverän Meister.

Vittorio Lombardi: Nach dem wichtigen Auswärtssieg in Delbrück kurz vor der Winterpause gab es ein Gespräch zwischen dem Vorstand und uns Trainern mit dem Ziel, über eine Verlängerung zu sprechen. Dabei wurde aber schnell deutlich, dass es zu viele unterschiedliche Ansichten gab. Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, war letztlich konsequent.





FuPa Westfalen: Was waren für dich persönlich die emotionalsten Momente in diesen acht Jahren? Gibt es ein Spiel, einen Moment oder eine Anekdote, die dir vom FSC Rheda stets in Erinnerung bleiben wird?

Vittorio Lombardi: Es gab viele besondere Momente. Die erste Meisterschaft in der Bezirksliga war etwas ganz Besonderes, weil wir so lange darauf hingearbeitet haben. Auch unser Durchmarsch durch die Landesliga im Jahr danach war beeindruckend.

Ein Spiel, das mir besonders in Erinnerung bleibt, war der Sieg in Minden, als wir in Unterzahl in der Nachspielzeit noch gewonnen haben. Auch der 18:0-Erfolg gegen Oldentrup war kurios. Und dann das Westfalenpokal-Spiel gegen Verl – wir haben den Drittligisten bis ins Elfmeterschießen gezwungen.

Der emotionalste Moment war aber sicherlich der Kreispokalsieg in dieser Saison.

FuPa Westfalen: Zwischen 2022 und 2024 habt ihr den Durchmarsch von der Bezirks- in die Westfalenliga geschafft und dort in diesem Jahr ohne Sorgen die Klasse gehalten. Was war das Erfolgsrezept?

Vittorio Lombardi: Der Schlüssel war eine starke mannschaftliche Geschlossenheit in Kombination mit einer klaren Spielidee. Wir haben mutigen, offensiven Fußball gespielt, hinter dem die Mannschaft voll stand. Dieses Zusammenspiel hat unseren Erfolg möglich gemacht – unabhängig vom Gegner.

FuPa Westfalen: Wie hat sich der Verein in deiner Amtszeit aus deiner Sicht verändert – sportlich und strukturell?

Vittorio Lombardi: Sportlich sind wir vor allem in den letzten Jahren stark gewachsen. Auch strukturell hat sich einiges getan. Die Spieler haben eigenständig die Heimkabine verschönert, Trainingskleidung wird direkt vor Ort gewaschen, und auch die Schuhe können dort bleiben. Außerdem haben wir mittlerweile eine Physiotherapeutin und einen Betreuer – das ist auf dem Niveau auch notwendig.

Was noch fehlt, ist ein neues Vereinsgebäude. Aber immerhin wird der Rasenplatz nun endlich erneuert.

FuPa Westfalen: Was hat diesen Verein für dich besonders gemacht? Was wirst du am meisten vermissen?

Vittorio Lombardi: Ganz klar: die Menschen. Die erste Mannschaft ist zu einem echten Freundeskreis geworden, der sich auch abseits des Platzes regelmäßig trifft.

Ich werde vor allem die engen Beziehungen zu den Spielern vermissen, die über die Jahre entstanden sind.

FuPa Westfalen: Du wechselst zum SC Peckeloh, also zu einem direkten Ligakonkurrenten. Wie leicht ist dir diese Entscheidung gefallen?

Vittorio Lombardi: Nachdem klar war, dass es in Rheda nicht weitergeht, war ich offen für neue Herausforderungen. Als sich wenige Tage nach der Bekanntgabe SC Peckeloh gemeldet hat, war für mich schnell klar, dass das eine sehr spannende Möglichkeit ist. Die Entscheidung fiel mir deshalb leicht.

FuPa Westfalen: Wie sind die Reaktionen im Umfeld von Rheda und Peckeloh auf deinen Wechsel ausgefallen?

Vittorio Lombardi: Die erste Reaktion auf meinen Abschied war, dass viele überrascht waren – nicht nur in Rheda. Als dann mein Wechsel zu Peckeloh bekannt wurde, gab es viele positive Rückmeldungen und Glückwünsche.

FuPa Westfalen: Beim SC Peckeloh trittst du das elf Jahre schwere Erbe von Markus Kleine-Tebbe an. Was reizt dich an dieser Aufgabe? Was sind deine Ziele dort?

Vittorio Lombardi: Was Markus dort geleistet hat, verdient großen Respekt. Er hinterlässt eine funktionierende Mannschaft, die in der Westfalenliga zur Spitzengruppe gehört.

Mich reizt die Ambition des Vereins – es wird alles dafür getan, sportlich den nächsten Schritt zu gehen. Wir möchten in den kommenden ein bis zwei Jahren den Aufstieg in die Oberliga schaffen. Ich habe eine klare Vorstellung vom Spielstil, den ich umsetzen möchte. Der Kader wurde entsprechend zusammengestellt – meine Wünsche wurden berücksichtigt. Und mit der neuen Sportanlage, die im Oktober fertig wird, haben wir beste Voraussetzungen.

FuPa Westfalen: Mit acht Jahren Amtszeit warst du ähnlich lange beim FSC Rheda an der Seitenlinie, was im heutigen Fußballgeschäft ja relativ ungewöhnlich ist. Was hat dort die langfristige Arbeit möglich gemacht?

Vittorio Lombardi: Der Vorstand, besonders Markus Schweins und Hubert Monert, haben mir stets den Rücken gestärkt und meine Arbeit geschätzt. Vor allem mit Markus hatte ich ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Das hat mir die nötige Ruhe gegeben, um mit der Mannschaft zu arbeiten.

Doch mit dem Wechsel im Vorstand hat sich das verändert. Am Ende war es richtig zu sagen: „Wir geben noch einmal alles – und dann geht jeder seinen eigenen Weg.“