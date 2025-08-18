Nach Abschied aus Burghausen: Doll wechselt in die Hauptstadt



In selbiger lässt sich auch Niklas Doll wie folgt zitieren: "Für mich waren die Gespräche mit Trainer Steffen Israel ausschlaggebend und haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Berlin und auf die Regionalliga Nordost."



Niklas Doll, unter anderem ausgebildet bei Wormatia Worms und dem FC Homburg, war erst im Sommer 2024 mit viel Vorschusslorbeeren nach Burghausen gekommen. Der Angreifer hatte in der Spielzeit 2023/24 mit 20 Treffern in der Oberliga Rheinland-Pfalz für Rot-Weiß Koblenz die Späher des SV Wacker auf sich aufmerksam machen können. "Niklas ist ein außergewöhnlicher Offensivspieler, der unser Angriffsspiel enorm bereichern wird", sagte damals Wackers Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk zur Verpflichtung des Saarländers.



Wie erhofft durchstarten konnte Doll dann allerdings an der Salzach nicht. Beide Seiten hatten sich mehr erhofft. Doll pendelte zwischen Startaufstellung und Auswechselbank hin und her. Insgesamt kam er zu 25 Einsätzen und wurde dabei 14 Mal eingewechselt. Dabei gelangen ihm fünf Treffer.