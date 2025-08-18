Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach einem Jahr beim SV Wacker: Niklas Doll hat in Berlin eine neue fußballerische Herausforderung gefunden. – Foto: Michael Buchholz
Nach Abschied aus Burghausen: Doll wechselt in die Hauptstadt
Der 25-jährige Offensivmann hat beim Nordost-Regionalligisten FC Hertha 03 Zehlendorf angeheuert
Dass Niklas Doll den SV Wacker Burghausen nach einem Jahr wieder verlassen würde, war schon zum Ende der vergangenen Saison klar. Und so wurde der 25-jährige Offensivmann im letzten Heimspiel der Südost-Oberbayern im Mai auch offiziell verabschiedet. Wohin es den gebürtigen Saarländer ziehen würde, war den Sommer über lange unklar. Jetzt hat Niklas Doll eine neue Herausforderung angenommen und hat beim Nordost-Regionalligisten FC Hertha 03 Zehlendorf aus der Haupstadt Berlin eine neue Herausforderung angenommen. Am gestrigen Sonntag kam er bereits im Landespokal gegen den FSV Spandauer Kickers (2:1) zu seinem Startelfdebüt.
"Mit Niklas gewinnen wir einen spielintelligenten und technisch starken Akteur, der unser Offensivspiel variabler und gefährlicher machen wird. Wir sind davon überzeugt, dass seine Torgefährlichkeit unserem Spiel gut tun wird", erläutert Zehlendorfs Präsident Kamy Niroumand in einer Pressemitteilung.
In selbiger lässt sich auch Niklas Doll wie folgt zitieren: "Für mich waren die Gespräche mit Trainer Steffen Israel ausschlaggebend und haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Berlin und auf die Regionalliga Nordost."
Niklas Doll, unter anderem ausgebildet bei Wormatia Worms und dem FC Homburg, war erst im Sommer 2024 mit viel Vorschusslorbeeren nach Burghausen gekommen. Der Angreifer hatte in der Spielzeit 2023/24 mit 20 Treffern in der Oberliga Rheinland-Pfalz für Rot-Weiß Koblenz die Späher des SV Wacker auf sich aufmerksam machen können. "Niklas ist ein außergewöhnlicher Offensivspieler, der unser Angriffsspiel enorm bereichern wird", sagte damals Wackers Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk zur Verpflichtung des Saarländers.
Wie erhofft durchstarten konnte Doll dann allerdings an der Salzach nicht. Beide Seiten hatten sich mehr erhofft. Doll pendelte zwischen Startaufstellung und Auswechselbank hin und her. Insgesamt kam er zu 25 Einsätzen und wurde dabei 14 Mal eingewechselt. Dabei gelangen ihm fünf Treffer.