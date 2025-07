Nach Abschied aus Ansbach: Schelhorn heuert bei Oberligist an

Lange war nicht klar, wie die Zukunft von Daniel Schelhorn aussehen würde. Eine mögliche Vertragsverlängerung in Ansbach entwickelte sich im Frühjahr zur Hängepartie. Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier sagte zur Causa: "Wir hatten mit 'Schelle' schon im März sehr offene und ehrliche Gespräche. Wir sind damals so verblieben, dass wir noch abwarten wollen, weil auch die berufliche Situation seiner Freundin noch nicht geklärt war. Inzwischen haben aber auch wir als Verein unsere Hausaufgaben gemacht und die Kaderplanung vorangetrieben. Letztlich sind wir mit 'Schelle' zusammen zu dem Ergebnis gekommen, dass für beide Seiten eine Veränderung wohl das Beste ist."

Schelhorn war fünf Jahre in Ansbach gewesen und zog bei den 09ern im Mittelfeld mit die Fäden. Fußballerisch ausgebildet wurde der gebürtige Schwabe im Nachwuchsbereich des VfR Aaalen. Anschließend verbrachte er ein Jahr bei den Stuttgarter Kickers. Bei den Kickers wurde er allerdings nicht glücklich und es ging für ihn weiter zum TSV Ilshofen. Im Corona-Sommer 2020 schloss sich Schelhorn dann der SpVgg Ansbach an, die damals noch in der Bayernliga spielte. In der Saison 2021/22 schaffte Schelhorn mit den 09ern den Aufstieg in die Regionalliga. Mit neun Treffern hatte der Mittelfeldmann großen Anteil am Erfolg. Er entwickelte sich zum Dauerbrenner und unverzichtbaren Part der Mannschaft. Im Herbst 2023 folgte allerdings ein heftiger Rückschlag: Schelhorn zog sich einen Kreuzbandriss zu. Die Saison 2023/24 war für ihn damit beendet. Im August 2024 feierte er schließlich nach insgesamt fast zehn Monaten Pause sein Comeback in der Regionalliga Bayern.