Nach Absagen am Samstag: Erstes A9-Nachholspiel bereits am Dienstag

Rauchschwaden und Brandgeruch – bedingt durch die Waldbrände weiter nördlich im Hohen Venn und im angrenzenden Nordrhein-Westfalen – haben am Wochenende auch den Spielplan der Mosel-Kreisliga A9 durcheinandergebracht. Der erste Nachholtermin steht nun fest.
Bereits am heutigen Dienstagabend empfängt der SV Hetzerath den Aufsteiger SG Thalfang/Berglicht. Angepfiffen wird die Partie um 20 Uhr auf dem Kunstrasenplatz. Schiedsrichter ist Manuel Ruths.
Beide Teams sind mit Niederlagen in die neue Runde gestartet: Hetzerath kam mit 0:5 bei Aufsteiger SpVgg Minderlittgen-Hupperath unter die Räder, Thalfang musste sich dem amtierenden Vizemeister SV Eintracht 66 Dörbach daheim knapp mit 0:1 geschlagen geben.
Die Absage am Samstagnachmittag hielt Hetzeraths Trainer Frank Sungen für richtig: „Die Gesundheit der Spieler geht bei so etwas vor. Die Sicht in Hetzerath war gegen 17 Uhr stark beeinträchtigt, und es lag permanent ein Geruch von Feuer in der Luft.“
Noch keine neuen Termine gibt es in der A9 für die ebenfalls am Samstagnachmittag abgesagten Duelle zwischen dem SV Dörbach und der SG Leiwen-Köwerich sowie der SG Laufeld/Buchholz und dem SV Mehring.
Aus Sicht von Dörbachs Vorsitzendem Simon Berg war die Absage gegen 16.45 Uhr nachvollziehbar. „Da lag schon viel Gestank in der Luft, und es war diesig. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Hätte man ein bisschen gewartet, wäre das Spiel vielleicht mit einer halben Stunde Verspätung durchführbar gewesen. Aber kein Vorwurf an den Staffelleiter und den Schiedsrichter, welche die Partie letztlich parallel abgesagt hatten.“
Ähnlich sieht es Oleg Tintor, Coach der SG Laufeld/Buchholz: „Als ich die Autobahn hoch Richtung Hasborn fuhr, war schon eine Nebelwolke zu sehen, später dann auch auf dem Platz. Das war grenzwertig. Irgendwann verzog es, da war es aber schon 18.30 Uhr. Es war in Ordnung, dass nicht gespielt wurde, obwohl wir gerade wegen des Sportfests in Pantenburg sehr gerne angetreten wären.“