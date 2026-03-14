Nach Absage in Bruckmühl: TuS Holzkirchen startet endlich in die Rückrunde

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Saaldorf. – Foto: Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen startet nach langer Pause in die Rückrunde. Mehrere Spieler fallen verletzt aus, doch die Vorfreude überwiegt.

Der Ärger ist groß gewesen im Holzkirchner Lager. Der Ärger darüber, dass der Auftakt in die Frühjahrssaison, das Gastspiel in Bruckmühl am Freitag vor einer Woche, so kurzfristig abgesagt wurde. Die Grün-Weißen wollten nach einer kräftezehrenden und langen Vorbereitung endlich wieder unter Wettkampfbedingungen zeigen, was in ihnen steckt.

Die ausgefallene Partie soll nun am Mittwoch, 1. April, um 19 Uhr nachgeholt werden. Der erste Versuch war Anfang März wegen der Unbespielbarkeit des Platzes in Bruckmühl kurzfristig ausgefallen.

„Wir hatten jetzt wieder keinen Wettkampf, und die Jungs sind richtig heiß darauf“, betont Holzkirchens Coach Orhan Akkurt. An diesem Samstag ab 14 Uhr soll es im Heimspiel gegen den SV Waldperlach nun endlich klappen. Weil die TuS-Verantwortlichen so kurzfristig keinen Testspielgegner auftreiben konnten, „haben wir Donnerstag und Freitag vor einer Woche als Spielersatz einfach zweimal trainiert“. Doch jetzt überwiegt die Vorfreude. „Die Jungs wollen einfach wieder um Punkte spielen.“ Das letzte Punktspiel gab es für die Holzkirchner am 8. November – vor über vier Monaten.

Welche elf Spieler die Aufgabe an der Haidstraße übernehmen werden, darüber hält sich Akkurt noch bedeckt. Einige Positionen wie die des Torhüters (Maximilian Riedmüller) sind gesetzt, ansonsten gab es in der Vorbereitung eine erhebliche Fluktuation in der Aufstellung. „Das Problem mit dem Schnee und den Krankheiten hatten alle Teams.“

Allerdings plagten sich einige TuS-Akteure angeschlagen durch die Winterzeit. Die Angreifer Elias Schnier und Tobias Bebber haben nach Krankheiten noch einen deutlichen Rückstand. Robert Manole wird nach einem Nasenbeinbruch ebenso wie Vincent Erlacher (Reha nach Wadenbeinbruch) und Tim Feldbrach (Urlaub) sicher ausfallen. Gleiches gilt weiterhin für Christopher Korkor (Knie).

Dafür haben die Holzkirchner einen faktischen Neuzugang, der eigentlich keiner ist. Emil Albrecht ist von seinem Auslandsaufenthalt zurück und bereichert nun wieder das Holzkirchner Offensivspiel. „Er ist sehr wichtig für uns, weil er variabel ist. Außerdem kann er immer wieder die Tiefe belaufen.“

Die TuS-Kicker stehen vor einer richtungsweisenden Partie. „Waldperlach ist schlecht reingekommen“, weiß Akkurt mit Blick auf die zwei jüngsten Niederlagen der Münchner. „Aber sie sind schon im Wettkampfmodus. Doch wir schauen auf uns, und es geht nur darum, in jedem Spiel die drei Punkte zu holen.“ Im TuS-Lager sind alle froh, dass es endlich wieder losgeht.