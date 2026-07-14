Nach Absage geht es für den Oberligisten erst am Freitag weiter

Für Trainer Volker Grimminger kommt diese Verschiebung in einer Phase, in der seine Mannschaft ohnehin genug Eindrücke zu sortieren hat. Der Oberliga-Aufsteiger hat in seinen ersten Tests bereits ein breites Spektrum erlebt: ein mutiges 2:3 bei den Stuttgarter Kickers, ein 1:1 gegen den TSV Bernhausen und zuletzt das klare 1:6 beim FV Illertissen. Gerade diese Niederlage gegen den bayerischen Regionalligisten dürfte noch nachwirken, allerdings weniger als Makel denn als Arbeitsauftrag.

Der SC Konstanz-Wollmatingen stellt nun eine andere Aufgabe. Nach dem hohen Tempo und der Konsequenz Illertissens geht es gegen einen Verbandsligisten aus Südbaden stärker darum, wieder in die eigene Ordnung zu finden. Reutlingen wird mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen, muss aber zeigen, dass Ballbesitz nicht zu Nachlässigkeit führt. Für einen Aufsteiger, der sich an das Oberliga-Niveau gewöhnen will, sind solche Spiele oft besonders aufschlussreich: Sie verlangen Geduld, Kontrolle und Seriosität.

Grimminger wird genau darauf achten. Wie stabil bleiben die Abstände? Wie reagiert die Mannschaft nach Ballverlusten? Wie klar werden Angriffe vorbereitet, wenn der Gegner nicht dauerhaft selbst das Spiel macht? Nach Illertissen dürfte zudem die defensive Balance im Mittelpunkt stehen. Sechs Gegentore sind in der Vorbereitung erklärbar, aber sie zeigen, wo die nächsten Trainingstage ansetzen müssen.

Der Freitag in Konstanz-Wollmatingen ist deshalb mehr als ein Ersatztermin nach der abgesetzten Oberensingen-Partie. Er ist die Chance, den Eindruck wieder zu schärfen. Danach warten Empfingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen und Pfullingen, ehe WFV-Pokal und Oberliga-Start näher rücken. Für die Young Boys geht es nun darum, aus Erfahrungen Stabilität zu machen.