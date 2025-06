Nach Abgang vom 1. FC Magdeburg II: Von der Landesliga zum USA-Studium

Der 21-Jährige war einer von neun Spielern, die bei der FCM-Reserve verabschiedet wurden. Nun ist auch klar, wie es für Henze - der auf dem Weg zur Oberliga-Meisterschaft auf elf Einsätze für die Blau-Weißen kam - nach dem Sommer weitergeht. Der Innenverteidiger kehrt nach Niedersachsen zurück und läuft dort künftig für den SV Newroz Hildesheim in der Landesliga (6. Liga) auf. Zum Spielerprofil:

Mit Henze sei dem Club "eine hochkarätige Verstärkung" gelungen, schreibt der Landesligist zur Vorstellung des Defensivspielers. Allerdings ist der Wechsel nach Hildesheim zunächst "zeitlich begrenzt". Denn im August werde Henze ein Studium in den USA aufnehmen. "Dennoch sehen die Verantwortlichen beim SV Newroz seine Ankunft als großen Gewinn – insbesondere in der Anfangsphase der neuen Saison, in der Stabilität und Erfahrung entscheidend sein können", schreibt der Club und weiter: "Es besteht die Option, dass Henze im Januar 2026 für die Rückrunde erneut zum Team stößt. Ob es dazu kommt, ist aktuell noch offen, doch der Verein hält sich diese Tür bewusst offen."