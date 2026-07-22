Nach Abgang aus Duisburg: Thilo Töpken wechselt wieder in Regionalliga Als Teil des Aufstiegskaders konnte Thilo Töpken sein persönliches Torekonto in der 3. Liga sogar noch einmal leicht aufstocken. Nach zwei Jahren wird der 27-Jährige allerdings wieder Abschied vom MSV Duisburg nehmen. Fohlen statt Zebras - für Töpken geht es zu Borussia Mönchengladbach II. von Markus Becker · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser

Thilo Töpken wird für die kommende Spielzeit für die Zweitvertertretung von Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stehen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nur wenige Wochen nach seinem Abschied vom MSV Duisburg hat Thilo Töpken einen neuen Verein gefunden. Der 27 Jahre alte Mittelstürmer wechselt zurück in die Regionalliga West zur U23 von Borussia Mönchengladbach und soll dort künftig die junge Mannschaft mit seiner Erfahrung verstärken.

Der 1,94 Meter große Angreifer war erst im Sommer 2025 vom Alemannia Aachen zum MSV gewechselt und feierte mit den Zebras den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Insgesamt absolvierte Töpken 38 Ligaspiele für Duisburg, erzielte dabei elf Tore und blieb auch in der vergangenen Saison immer wieder ein wertvoller Joker für das Team von Dietmar Hirsch. Sandmöller lobt Erfahrung und Mentalität Dass sein Vertrag an der Wedau dennoch nicht verlängert wurde, hatte Töpken sichtlich getroffen. In den sozialen Medien schrieb er nach seinem Abschied: "Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben." Nun startet der gebürtige Oldenburger im Grenzlandstadion einen neuen Anlauf.

Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller beschreibt den Neuzugang so: "Thilo ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der mit seiner Größe, seiner körperlichen Präsenz und seiner hohen Laufbereitschaft überzeugt. Er verfügt über ein sehr gutes Kopfballspiel und hat auf seinen bisherigen Stationen seine Torjägerqualitäten nachgewiesen." Zugleich setzt der Verein auf die Erfahrung des Angreifers. "Wir freuen uns, dass sich Thilo für uns entschieden hat. Er bringt eine super Einstellung, möchte auch nochmal den nächsten Entwicklungsschritt machen und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Haltung und Erfahrung der jungen Mannschaft weiterhelfen wird", so Sandmöller weiter.