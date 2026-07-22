Nach Abgang aus Duisburg: Thilo Töpken wechselt wieder in Regionalliga

Nur wenige Wochen nach seinem Abschied vom MSV Duisburg hat Thilo Töpken einen neuen Verein gefunden. Der 27 Jahre alte Mittelstürmer wechselt zurück in die Regionalliga West zur U23 von Borussia Mönchengladbach und soll dort künftig die junge Mannschaft mit seiner Erfahrung verstärken.
Der 1,94 Meter große Angreifer war erst im Sommer 2025 vom Alemannia Aachen zum MSV gewechselt und feierte mit den Zebras den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Insgesamt absolvierte Töpken 38 Ligaspiele für Duisburg, erzielte dabei elf Tore und blieb auch in der vergangenen Saison immer wieder ein wertvoller Joker für das Team von Dietmar Hirsch.
Dass sein Vertrag an der Wedau dennoch nicht verlängert wurde, hatte Töpken sichtlich getroffen. In den sozialen Medien schrieb er nach seinem Abschied: "Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben." Nun startet der gebürtige Oldenburger im Grenzlandstadion einen neuen Anlauf.
Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller beschreibt den Neuzugang so: "Thilo ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der mit seiner Größe, seiner körperlichen Präsenz und seiner hohen Laufbereitschaft überzeugt. Er verfügt über ein sehr gutes Kopfballspiel und hat auf seinen bisherigen Stationen seine Torjägerqualitäten nachgewiesen."
Zugleich setzt der Verein auf die Erfahrung des Angreifers. "Wir freuen uns, dass sich Thilo für uns entschieden hat. Er bringt eine super Einstellung, möchte auch nochmal den nächsten Entwicklungsschritt machen und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Haltung und Erfahrung der jungen Mannschaft weiterhelfen wird", so Sandmöller weiter.
Ausgebildet wurde Töpken in den Nachwuchsleistungszentren von Werder Bremen und Eintracht Braunschweig. Über die Stationen SSV Jeddeloh II, Rot-Weiß Koblenz, SV Rödinghausen, Alemannia Aachen und eben zuletzt den MSV Duisburg sammelte er auf reichlich Erfahrung auf Regionalliga-Niveau. 126 Regionalligaspiele mit 40 Toren stehen für den großgewachsenen Angreifer insgesamt zu Buche. Hinzu kommen zwei Aufstiege in die 3. Liga – zunächst mit Aachen, anschließend mit Duisburg.